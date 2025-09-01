Cowboys cambian a Micah Parsons a los Packers: ¿Qué recibió Dallas y cuál contrato firmó con Green Bay?

Uno de los traspasos más relevantes de la NFL ocurrió en este verano. Micah Parsons, la figura defensiva de los Dallas Cowboys, dejó Texas para unirse a los Green Bay Packers, poniendo fin a un conflicto contractual que se prolongó más de lo esperado.

En la transacción, los Cowboys recibieron a Kenny Clark, un jugador tres veces Pro Bowl, además de dos selecciones de primera ronda del draft de los años 2026 y 2027.

Parsons, después de algunos problemas con la directiva de Dallas, ahora ve con buenos ojos su nuevo acuerdo, en el que recibirá 62 millones de dólares en el primer año, en un contrato en el que están garantizado $120 millones.

Scary: Micah Parsons on the practice field for the first time this offseason in Packers gear...👀



Hay variables que pueden convertir el acuerdo mucho más lucrativo, que podría escalar hasta 136 millones de dólares. Si eso sucede, se convertiría en un récord para la liga, tomando en cuenta que esas cifras sólo han sido devengadas por mariscales de campo.

En un comunicado, Parsons se mostró sensible por su salida de Dallas, agradeciendo a la afición, excompañeros, personal técnico y deportivo, entre otros miembros de la organización.

"Yo nunca quise que este capítulo acabara, pero no todo estaba en mi control. Mi corazón siempre ha estado aquí y así sigue. A pesar de todo, nunca exigí nada. Nunca pedí algo que no fuera justo. Sólo pedía que la persona en la que yo confiaba para negociar mi contrato fuera parte del proceso", escribió el jugador en sus redes sociales personales.

Para muchos entendidos, Parsons proyectaba cumplir toda su carrera con los Cowboys, pero no pudo llegar a la renovación que esperaba con la divisa.

Parsons fue reclutado por los Dallas Cowboys en 2021 y, desde entonces, ha disputado 63 encuentros, todos de temporada regular, siendo titular en cada uno de ellos, con 256 tackles totales, 52.5 capturas, además de 9 balones forzados y 4 recuperaciones.