Los cruces de la Ronda de Comodines de la NFL de 2025

La Ronda de Comodines de la NFL marca el inicio oficial de los playoffs, en uno de los fines de semana más intensos de la temporada del mayor pasatiempo de los estadounidenses.

En esta fase del curso 2025/2026, cuyo formato volverá a ser de eliminación directa, se definirán qué franquicias continúan en la carrera al Super Bowl, cuya edición LX se llevará a cabo el 8 de febrero Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En otras palabras y, al igual que en toda la postemporada, acá no se admiten errores, así que el club que gane avanza de fase, mientras que el perdedor se marcha a casa.

Vale acotar que desde 2020 los Playoffs de la NFL están conformados por 14 equipos, siete por cada conferencia (Americana o AFC y Nacional o NFC). De dicho núcleo, sólo seis disputan la Ronda de Comodines en cada segmento, ya que el mejor clasificado de cada lado (sembrado número uno) obtiene descanso automático y pasa directamente a la Ronda Divisional; en este caso, los Denver Broncos en la AFC y los Seattle Seahawks en la NFC.

En líneas generales, los participantes de la primera etapa de postemporada son los campeones de división sembrados del segundo al cuarto lugar por conferencia, y los tres equipos comodín; es decir, aquellos con los mejores récords que no ganaron su división. Los enfrentamientos se organizan según la preclasificación: el número dos juega contra el siete; el tres frente al seis y el cuatro ante el cinco; siempre con el equipo mejor sembrado fungiendo de local.

Los Angeles Rams estarán en la Ronda de Comodines de la NFL 2025/2026 | Harry How/GettyImages

¿Qué equipos juegan la Ronda de Comodines de la NFL?

La Ronda de Comodines se disputa a partido único, entre sábado y lunes, y suelen mezclarse duelos entre franquicias de la Americana con los de la Nacional.

En consecuencia New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Buffalo Bills, Houston Texans y Pittsburgh Steelers accionarán en la citada fase por la AFC, mientras que los Rams, Philadelphia Eagles, Chicago Bears, San Francisco 49ers, Green Bay Packers y Carolina Panthers harán lo propio del lado de la NFC.

De ese modo, los Rams, (#5 NFC) visitarán este sábado a las Panthers (#4 NFC), a la vez que los Packers (#7 NFC) viajarán al feudo de los Bears (#2 NFC) en un viejo clásico de la NFL.

Ya el domingo se realizarán tres cotejos: los Bills (#6 AFC) retarán a domicilio a los Jaguars (#3 AFC), previo a que los 49ers (#6 NFC) visiten a los Eagles (#3 NFC) y los Chargers (#7 AFC) intenten sacar de carrera a los Pats (#2 AFC).

La Ronda de Comodines concluirá el lunes 12 de enero cuando los Texans (#5 de la AFC) jueguen en campo de los Steelers (#4 AFC).

¿En qué horario jugarán?

La National Football League repartirá los desafíos de la primera fase de playoffs 2026 en tres franjas horarias distintas el fin de semana, más una basada en compromisos comerciales el lunes. Los mismos se conocerán a continuación:

Sábado 10 de enero

Los Angeles Rams en Carolina Panthers (16:30 p.m. USA ET | 15:30 p.m. CDMX)

Green Bay Packers en Chicago Bears (20:00 p.m. USA ET | 19:00 p.m. CDMX)

Domingo 11 de enero

Buffalo Bills en Jacksonville Jaguars (13:00 p.m. USA ET | 12:00 p.m. CDMX)

San Francisco 49ers en Philadelphia Eagles (16:30 p.m. USA ET | 15:30 p.m CDMX)

Los Angeles Chargers en New England Patriots (20:00 p.m. USA ET | 19:00 p.m. CDMX)

Lunes 12 de enero

Houston Texans en Pittsburgh Steelers (20:15 p.m. USA ET | 19:15 p.m. CDMX)

Green Bay Packers y Chicago Bears disputarán un atractivo duelo de Ronda de Comodines | Patrick McDermott/GettyImages

¿Dónde ver la Ronda de Comodines de la NFL en vivo, TV y streaming?

La NFL anunció hace pocas horas la distribución de las retrasmisiones televisivas para este inicio de la postemporada.

De tal manera, Fox emitirá el Rams-Panthers del sábado, mientras que el clásico entre Packers y Bears correrá a cargo de Amazon Prime Video.

Con miras al domingo, el Bills-Jaguars se podrá ver por CBS, en tanto que Fox emitirá el 49ers-Eagles y NBC el Chargers contra Patriots.

Por último, ESPN/ABC pasará las acciones del Texans versus Steelers. Vale acotar que el NFL Game Pass, bajo suscripción paga, también traerá todos los desafíos en streaming de los playoffs 2026.

¿Por qué los Denver Broncos y Seattle Seahawks descansan en la Ronda de Comodines?

Tal y como se mencionó anteriormente, Broncos y Seahawks finalizaron la campaña regular con la mejor marca en la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente, por lo que se ganaron el derecho a descansar en la Ronda de Comodines.

