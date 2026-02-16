¿Cuántos entrenadores en jefe fueron despedidos en la NFL de cara a la temporada 2026/2027?

Con la mirada puesta en la temporada 2026/2027 de la NFL, nueve franquicias decidieron dar un giro en la dirección técnica tras cerrar el último curso con resultados por debajo de las expectativas. De hecho, el grueso de estos movimientos reflejan la presión constante que existe en la mediática competición por lograr objetivos a corto plazo y la poca paciencia cuando los proyectos no avanzan al ritmo esperado.

Uno de los primeros entrenadores en jefe cesanteados fue Brian Daboll, de New York Giants, en noviembre de 2025 y luego de un arranque de 2-8 que dejó al equipo sin margen de reacción. La tradicional organización de la Gran Manzana optó rápidamente por un nuevo estratega antes de confirmar un reemplazo definitivo de cara al nuevo ejercicio. Situación similar se vivió con Brian Callahan, despedido por Tennessee Titans en octubre después de iniciar la campaña con marca de 1-5, decisión que derivó en la búsqueda inmediata de un nuevo rumbo para encarar la reconstrucción del roster.

En la NFC Sur, Raheem Morris resultó relevado por los Atlanta Falcons al cerrar la regular fase 2025 con récord de 8-9, resultado que no alcanzó para consolidar el proyecto a lo largo de dos años al frente. Por su parte, Kevin Stefanski concluyó su etapa con los Cleveland Browns tras seis temporadas en el timón, pero debido a un registro de 5-12 que precipitó la decisión de la directiva.

Tras casi dos décadas en la NFL, se cerró la etapa de John Harbaugh en Baltimore | Jeff Hanisch-Imagn Images

Otro cambio significativo ocurrió en Las Vegas Raiders, que prescindieron de Pete Carroll luego de apenas una campaña y foja de 3-14, apostando por un nuevo liderazgo para el 2026. En tanto, los Arizona Cardinals decidieron cerrar el ciclo de Jonathan Gannon luego de tres zafras en las que dicho elenco no pudo dar el salto competitivo esperado, iniciando ya la búsqueda de su reemplazo.

Sin embargo, la noticia más impactante llegó cuando John Harbaugh y los Baltimore Ravens acordaron "separar caminos" y romper con un ciclo de 18 temporadas, poniendo fin a una de las etapas de mayor estabilidad de la NFL, que incluyó un anillo de Super Bowl en la 2012/2013. Claro está, la franquicia de Maryland se movió rápidamente para definir a su sucesor.

También hubo cambios en el sur de Florida, puesto que los Miami Dolphins despidieron a Mike McDaniel motivado a quedarse fuera de los playoffs durante dos años corridos, mientras que los Buffalo Bills rompieron la relación laboral con Sean McDermott tras una nueva eliminación en la Ronda Divisional e iniciando una transición en busca del paso definitivo hacia el Super Tazón.

Estos nueve casos confirman la volatilidad del rol de entrenador principal en la National Football League y anticipan una temporada 2026 con múltiples proyectos renovados. Las entidades no sólo desean mejores resultados, también identidad y estabilidad, sabiendo que el margen de error es mínimo y que cada campaña puede redefinir el futuro de una organización.

Los 9 entrenadores en jefe de la NFL despedidos en la temporada 2025/2026

Equipo Entrenador New York Giants Brian Daboll Tennessee Titans Brian Callahan Atlanta Falcons Raheem Morris Cleveland Browns Kevin Stefanski Las Vegas Raiders Pete Carroll Arizona Cardinals Jonathan Gannon Baltimore Ravens John Harbaugh Miami Dolphins Mike McDaniel Buffalo Bills Sean McDermott

