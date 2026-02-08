Dallas Cowboys colocarán etiqueta de jugador franquicia a George Pickens

Los Dallas Cowboys ya comienzan a planificar su plantilla para la próxima temporada de la NFL y trascendió que colocarán la etiqueta de jugador franquicia al receptor abierto George Pickens, elegido recientemente al Pro Bowl, según informó Adam Schefter, de ESPN.

El costo estimado de la etiqueta de jugador franquicia - por un año y totalmente garantizado - para Pickens rondaría los 28 millones de dólares, sin embargo, este movimiento sería sólo para comenzar a negociar un contrato a largo plazo.

De hecho, el presidente de los Cowboys, Jerry Jones, dijo que el plan es que Pickens sea jugador del equipo "por mucho tiempo".

“Estoy hablando con George todo el tiempo, impulsado por la emoción que me genera”, dijo Jones al sitio web de los Cowboys. “Es mejor de lo que mostró en términos de lo que aportó a nuestro equipo, y aún tiene un potencial enorme por aportar. Estoy deseando que resolvamos esto para que George sea un Cowboy por mucho tiempo”.

Recuérdese que Dallas podrá colocar la etiqueta de jugador franquicia sobre Pickens en cualquier momento entre el 17 de febrero y el 3 de marzo. Esta estrategia contractual no es bien vista por los jugadores de la NFL, ya que limitas las opciones de los futbolistas de ir a la agencia libre y le da poder a las franquicias de retenerlos.

Pickens, quien ha devengado 6.7 millones de dólares desde 2022 en la NFL desde que inició su carrera con los Pittsburgh Steelers, tenía pensado probar el mercado tras tener una temporada de irrupción con números de estrella. Su valor de mercado, según Spotrac, es de 30.6 millones de dólares por campaña, vislumbrando un acuerdo por 4 años y 122.4 millones de dólares en el futuro cercano.

Pickens viene de una temporada de consagración, en la que atrapó 90 pases para 1.409 yardas y nueve touchdowns, todas marcas personales. En su carrera tiene 267 recepciones, 4.270 yardas y 21 anotaciones.

De hecho, el quarterback del equipo, Dak Prescott, dijo en el marco del Pro Bowl que retener a Pickens es clave para las aspiraciones a corto plazo del equipo. “Creo que es algo que debe hacerse”, señaló Prescott. “Está claro que todos lo entienden, desde Jerry hasta el último integrante del equipo, por el impacto que tiene en esta ofensiva, en el equipo y por el gran jugador que es. Tenemos que encontrar la manera de mantenerlo aquí”.

