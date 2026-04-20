Dallas Cowboys convierte a Brandon Aubrey en el pateador mejor pagado de la historia de la NFL

Los Dallas Cowboys acordaron este lunes con Brandon Aubrey una extensión de contrato por 4 años y 28 millones de dólares, convirtiéndolo en el pateador mejor pagado en la historia de la NFL, según informaron sus agentes a Adam Schefter, de ESPN.

Aubrey será el primer pateador en ganar 7 millones de dólares por temporada y en recibir $20 millones garantizados, de acuerdo con Schefter. Este contrato premia la gran labor de Aubrey, quien tenía la posibilidad de negociar con el resto de los equipos de la liga, siempre dándole la oportunidad a Dallas de igualar cualquier oferta.

Aubrey es reconocido por su precisión en los tiros de larga distancia, convirtiendo seis goles de campo de 60 yardas o más a lo largo de su carrera. Además ha sido invitado al Pro Bowl en cada una de sus tres campañas con los Cowboys, siendo de los mejores en su posición en el último lustro.

Los Cowboys no quisieron arriesgarse a perder a Aubrey tras haberlo colocado inicialmente bajo una licitación de segunda ronda ($5.76 millones) a principios de la temporada baja. Este movimiento llega en un momento de presión para la gerencia de Jerry Jones, especialmente después de la salida de Micah Parsons el año pasado. Además, asegurar a Aubrey permite a Dallas enfocarse ahora en el Draft de la NFL de 2026 y en la extensión de su receptor George Pickens.

Brandon Aubrey and the Dallas Cowboys reached agreement today on a deal that will make Aubrey the highest paid kicker in NFL history. The four-year extension makes Aubrey the first kicker to earn $7 million per year and receive $20 million guaranteed, per Todd France and AJ… pic.twitter.com/v5sxT7wPDB — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 20, 2026

"Simplemente es excepcional. Me encanta su historia y me encanta que esa historia esté ocurriendo con los Cowboys. Sentimos que este contrato es un reconocimiento real a lo que él aporta; es mucho más que un pateador, es una ventaja competitiva cada vez que cruzamos el medio campo", dijo Jerry Jones a la prensa tras el acuerdo.

Aubrey, por su parte, agradeció la confianza de la franquicia, a la que espera defender por muchas más temporadas.

"Dallas es mi hogar y quería que siguiera siendo así. Aunque el proceso de la licitación (tender) fue estresante, siempre supe que quería un futuro a largo plazo aquí. Estoy agradecido con la familia Jones por creer en mí y por permitirme seguir pateando frente a la mejor afición del mundo", expresó el pateador en el comunicado de los Cowboys.

Según los expertos, darle a un pateador un sueldo superior a los 7 millones de dólares es exagerado, pero su capacidad única para anotar goles de campo de más de 60 yardas de forma rutinaria lo hacen un arma ofensiva letal para el equipo.

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