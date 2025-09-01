Las decisiones arbitrales más polémicas de la historia de la NFL

El fútbol americano es un deporte en el cual cada jugada puede definir la gloria o la frustración. Y aunque la tecnología ha avanzado con la inclusión de la repetición instantánea, la NFL tiene un largo historial de decisiones arbitrales polémicas que marcaron partidos, temporadas e incluso el destino de algunas franquicias.

Efectivamente, las decisiones arbitrales forman parte de la narrativa de cualquier competición profesional, a veces como anécdotas y otras como heridas abiertas que aún generan debate y dolor en determinados equipos, jugadores o seguidores.

De ese modo, se repasarán algunas de las mayores controversias de siempre en la National Football League; mismas que no sólo pudieron cambiar juegos; también influyeron en reglas, rivalidades y la manera en que los fanáticos perciben la justicia dentro del pasatiempo de los estadounidenses.

6. “No Call” en el NFC Championship 2019: Saints vs. Rams

En la final de la NFC de 2019, Saints y Rams protagonizaron una de las jugadas más escandalosas de la era moderna, tanto que con menos de dos minutos en el reloj del cuarto período y el duelo empatado, Drew Brees lanzó un pase a Tommylee Lewis, quien fue golpeado violentamente por Nickell Robey-Coleman antes de que el ovoide llegara. El contacto era una clara interferencia de pase, pero los árbitros no lanzaron la bandera, por lo que New Orleans debió conformarse con un gol de campo, dando la oportunidad a que Los Angeles empatara y posteriormente ganara en tiempo extra, avanzando al Super Bowl. Así surgió la leyenda del “No Call”, el cual generó tal indignación que la prestigiosa liga permitió de forma temporal la revisión de interferencias de pase en el video.

5. “Dez Caught It” en 2015: Cowboys vs. Packers

En la ronda divisional de playoffs en enero de 2015, Dallas visitaba a Green Bay en el mítico en Lambeau Field. Pues en una acción crucial, Dez Bryant realizó una espectacular recepción en cuarta oportunidad que lo dejó a centímetros de la zona de anotación; no obstante y tras revisar la repetición, los referees determinaron que Bryant no había completado el proceso de captura, ya que el balón tocó el suelo mientras intentaba extenderlo hacia la línea de meta. La decisión resultó devastadora para los Cowboys y altamente controversial para la afición, ya que consideraron que había sido una atrapada legítima. La regla de la “recepción completada” se modificó en 2018, pero el recuerdo de “Dez Caught It” sigue vivo en la memoria de muchos.

4. “Fail Mary”en 2012: Packers vs. Seahawks

En plena huelga de árbitros durante septiembre de 2012, la NFL utilizó jueces suplentes, lo que provocó numerosos errores. De hecho, el momento más álgido arribó en el Monday Night Football entre Packers y Seahawks cuando en la última jugada del encuentro, Russell Wilson lanzó un pase profundo a la zona de anotación y Golden Tate, receptor de Seattle, empujó a un defensivo y luego luchó por la posesión del ovoide con el safety M.D. Jennings, de Green Bay. Pues uno de los referees cantó touchdown y otro intercepción, así que después de deliberar la decisión, se confirmó la anotación del conjunto del estado de Washington, sellando la victoria. La acción, conocida como “Fail Mary”, desató una tormenta mediática y aceleró el fin de la huelga, debido a que la credibilidad del torneo estaba en entredicho.

3. Super Bowl XL en 2006: Steelers vs. Seahawks

Ben Roethlisberger protagonizó una de las jugadas polémicas de aquel Super Bowl XL | Jason Parkhurst-Imagn Images

El Super Bowl XL entre Pittsburgh y Seattle quedó marcado por la consagración de "La Cortina de Acero", igual que por los múltiples y polémicos llamados de los jueces que quizás perjudicaron a los Seahawks, incluyendo una interferencia ofensiva señalada a Darrell Jackson en el primer cuarto que anuló un touchdown. Asimismo, un primer down concedido a Ben Roethlisberger en una anotación dudosa y una falta por bloqueo ilegal que invalidó una ganancia crucial de Seattle, recibieron el reproche de la crítica especializada, a tal punto que semejante desafío cumbre ha sido considerado de los peores arbitrados en la historia.

2. “The Tuck Rule Game” en 2001: Patriots vs. Raiders

En enero de 2002 Pats y Raiders (entonces en Oakland) protagonizaban un careo de ronda divisional que terminaba siendo célebre y a la vez controversial. Con New England tres puntos abajo y menos de dos minutos en el reloj, Tom Brady resultó golpeado por Charles Woodson y perdió el balón, que fue recuperado por la franquicia que hacía vida en California (hoy en Las Vegas). Parecía que el duelo estaba decidido, pero tras revisar la jugada, los referees aplicaron la “Tuck Rule”; una norma ambigua que establecía que si el brazo del quarterback estaba en movimiento hacia adelante, incluso al intentar recoger el ovoide, se consideraba pase incompleto y no fumble. Dicha resolución, la cual obligó a eliminar la regla en 2013, devolvió la posesión a los Patriots, quienes empataron y luego se impusieron en tiempo adicional, dando inicio a la dinastía de Brady en el emparrillado y Bill Belichick en la pizarra.

1. “The Immaculate Reception” en 1972: Steelers vs. Raiders

Steelers y Raiders chocaban un 23 de diciembre en los playoffs de la AFC. Allí, Pittsburgh se encontraba abajo en el marcador y apenas restaban segundos en el digital al momento en que Terry Bradshaw lanzaba un pase desesperado que rebotaba, tras un contacto entre el corredor John Fuqua y el safety Jack Tatum. El ovoide terminó en las manos de Franco Harris, quien corrió hasta la zona de anotación para la victoria de "La Cortina de Acero", no sin controversia ya que existía una norma que impedía que un pase tocara a dos jugadores ofensivos consecutivos sin intervención defensiva. Además, la repetición no permitió esclarecer si el balón había tocado primero a Fuqua o a Tatum. Pese a las protestas de los Raiders, los árbitros convalidaron una acción llamada “Immaculate Reception”.