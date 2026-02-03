Los detalles del acuerdo multianual de la NFL para realizar juegos en Madrid

El Estadio Bernabéu volverá a convertirse en escenario de un partido oficial de temporada regular en la NFL, consolidando a Madrid como una de las grandes plazas internacionales del mediático fútbol americano.

El diario Marca confirmó que tras el éxito del encuentro disputado en noviembre pasado entre Miami Dolphins y Washington Commanders, la poderosa liga estadounidense alcanzó un acuerdo multianual con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid para seguir celebrando partidos oficiales en la capital española.

Aunque la NFL no ha detallado el número exacto de juegos incluidos en el convenio ni los equipos, sí ha revelado que habrá un nuevo choque oficial en 2026. Vale apuntar que el Dolphins-Commanders reunió a 78.610 espectadores en el Teatro de la Castellana y terminó con victoria del conjunto de Florida 16-13.

La firma del mencionado acuerdo se realizó con la participación del director de la National Football League en España, Rafa De los Santos, representantes del Ayuntamiento y del Gobierno Regional, así como del Real Madrid gracias a la presencia de su director de relaciones institucionales, Emilio Butragueño.

🤝🏈 La NFL regresa al Bernabéu. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 2, 2026

"El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual", declaró De los Santos a medios locales.

Madrid formará parte del calendario internacional de la NFL junto a otras grandes ciudades como Melbourne, en Australia, donde los Los Angeles Rams actuarán como locales, mientras que Río de Janeiro, Múnich y Londres también albergarán desafíos del ejercicio regular.

Por su parte, el alcalde José Luis Martínez-Almeida calificó el regreso del fútbol americano como una excelente noticia para la ciudad, tanto por el impacto económico y mediático como por la proyección global que supone albergar eventos deportivos de primer nivel.

Desde el Real, Butragueño señaló que es un orgullo que el Bernabéu vuelva a acoger un espectáculo de esta magnitud, destacando su contribución a la imagen de Madrid y de España en el ámbito mundial. "Vivimos un acontecimiento histórico hace unos meses y este nuevo acuerdo va a permitir que la alianza entre nuestro club, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la NFL siga fortaleciendo la imagen de nuestra capital y la marca España ante el planeta".

Actualmente Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami son las franquicias que cuentan con derechos de mercado en España, reforzando la presencia de la NFL allí.

