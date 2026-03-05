Los detalles del cambio entre Chiefs y Rams por el esquinero estrella Trent McDuffie

Los Angeles Rams y Kansas City Chiefs han sacudido el panorama de la NFL al realizar un canje por una luminaria de la competición como Trent McDuffie.

En efecto, Adam Schefter fue el primer periodista en reportar que la franquicia californiana llegó a un acuerdo para adquirir al esquinero All-Pro, enviando a Kansas City un paquete de selecciones del draft que incluye la número 29 del evento de 2026 junto a picks de quinta y sexta ronda del mismo año, y una tercera vuelta de 2027.

El traspaso llega en un momento clave para McDuffie, quien afronta la última temporada de su contrato de novato. De acuerdo con las fuentes citadas por Schefter, la intención de los Rams es cerrar una extensión a largo plazo con el cornerback una vez completada la operación, al margen de que éste ya tenía asegurado un salario de 13.6 millones de dólares para el venidero curso, después de que los Chiefs ejercieran en abril pasado la opción de quinto año del pacto.

La noticia generó reacciones inmediatas dentro del vestuario de Kansas City, al punto que el mariscal de campo estrella del equipo, Patrick Mahomes, se erigió en uno de los primeros en manifestarse públicamente en redes sociales, donde escribió un breve pero expresivo mensaje: “caray”.

Manti Te’o on why moves like yesterday’s trade for Trent McDuffie continue to keep the Rams at the top of the NFL. pic.twitter.com/I0G1aQwpED — NFL Network (@nflnetwork) March 5, 2026

Para Los Angeles, la llegada de McDuffie responde a una necesidad clara en la línea secundaria. Antes del inicio de la agencia libre, la escuadra de Hollywood tenía varios defensores en la posición con contrato expirando, lo que motivó al gerente general Les Snead a insinuar la posibilidad de conseguir un "All-Pro" días antes.

El movimiento también tiene un componente personal para el dueño de dos anillos del Super Bowl con los de Missouri, ya que nació en el sur de California, además de terminar su etapa de preparatoria en St. John Bosco y mantiene vínculos con el estado.

“Me vas a meter en problemas”, había dicho McDuffie a ESPN con una sonrisa cuando le preguntaron qué otro club elegiría si no fuera Kansas City. “Pensemos. Si pudiera jugar para otro equipo, probablemente querría hacerlo cerca de mi familia, así que probablemente serían los LA Rams para que mi familia pudiera venir a ver todos los partidos”.

En términos deportivos, los angelinos incorporan a uno de los defensores más consistentes de la NFL en las últimas temporadas, y considerado recientemente el segundo jugador de retaguardia más importante de los Chiefs, sólo detrás del pass rusher Chris Jones.

La mejor campaña regular de McDuffie se dio en 2024 cuando firmó dos intercepciones, 13 pases defendidos (máximos de su carrera) y 59 tacleadas, aunado a generar presión constante al quarterback rival y provocar un balón suelto.

