Los detalles del cambio entre Dallas Cowboys y San Francisco 49ers por Osa Odighizuwa

Los Dallas Cowboys habrían alcanzado un acuerdo para enviar a Osa Odighizuwa a San Francisco 49ers; un movimiento que responde tanto a la necesidad de refuerzos en la defensa de los californianos como al excedente de talento que los texanos poseen actualmente en esa posición.

NFL Network reveló que para conseguir al activo de cinco temporada en la prestigiosa liga, San Francisco entregó a Dallas una selección de tercera ronda del próximo draft.

Durante las últimas semanas, varios equipos habían mostrado interés en el tacle defensivo, incluyendo los 49ers, quienes finalmente se adelantaron en las conversaciones y cerraron un acuerdo que busca fortalecer una unidad de presión que tuvo dificultades para generar capturas la temporada pasada.

Odighizuwa, de 27 años de edad, llegó a los Cowboys tras ser seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NFL 2021 y desde entonces se consolidó como titular en la retaguardia. De hecho, su evolución en el sistema de Dallas lo convirtió en una pieza importante durante sus primeras campañas en la competición.

No obstante, la situación cambió recientemente debido a la profundidad que el club de Arlington tiene en la posición de tackle defensivo. Los Cowboys cuentan actualmente con nombres destacados y del calibre de Quinnen Williams, Kenny Clark y el recién incorporado Otito Ogbonnia, lo que habría facilitado la decisión de traspasar a Odighizuwa para obtener capital de futuro.

Por otro lado, el citado liniero firmó una extensión de contrato de cuatro años y 80 millones de dólares previo al curso 2025/2026. De acuerdo con los términos del pacto, tiene previsto un salario base de 16.2 millones para la venidera zafra, cifra que ahora pasará a formar parte del compromiso financiero de la entidad del norte de California.

A lo largo de su carrera en la NFL, Odighizuwa ha registrado 216 tacleadas, 17 capturas al mariscal de campo y dos balones sueltos forzados. Su capacidad para presionar desde el interior de la línea defensiva es uno de los aspectos que más valoran los 49ers, especialmente después de una contienda en la que su zaga generó sólo 20 capturas, siendo la peor de la justa.

Para San Francisco, semejante adquisición representa una apuesta clara por revitalizar su pass rush y añadir presencia física en el centro de la línea. Mientras tanto, Dallas consigue una selección valiosa para el próximo draft, manteniendo, además, una rotación sólida en ese rol.

