Los detalles del cambio del quarterback Justin Fields de los Jets a los Kansas City Chiefs

Los New York Jets cerraron un cambio que enviará al quarterback Justin Fields a los Kansas City Chiefs.

Dicha operación supondrá un nuevo movimiento en el mercado de mariscales de campo, mientras varias franquicias ajustan sus rosters de cara a la temporada 2026/2027 de la NFL.

De acuerdo con el periodista Adam Schefter, la transacción está en su fase final y contempla que los neoyorquinos reciban una selección de sexta ronda del draft de 2027. Asimismo, Tom Pelissero acotó que la compensación será ese pick futuro y que el traspaso en cuestión se encuentra prácticamente cerrado.

A pesar de que varios equipos mostraron interés en el quarterback de 27 años, éste habría mostrado preferencia por aterrizar en Kansas City, pues su papel inicial sería el de suplente y una alternativa en caso de que el titular y estelar, Patrick Mahomes, no esté plenamente recuperado para el inicio de la zafra.

Vale recordar que el tres veces campeón de la National Football League y figura central del proyecto de los Chiefs, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla en diciembre pasado, lesión que genera dudas sobre si estará disponible para la Semana 1 de la ronda regular. De ese modo, la organización de Missouri busca reforzar la posición con un mariscal que coseche galones para asumir altas responsabilidades si es necesario.

En el aspecto económico, Kansas City asumirá únicamente 3 millones de dólares de los $10 millones garantizados que Fields debía percibir en 2026, según fuentes citadas por Pelissero. El resto de su contrato no supondrá una carga significativa para los Chiefs dentro del límite salarial.

En consecuencia, la etapa de Fields en la Gran Manzana termina después de una única temporada, luego que los Jets apostaran fuerte por sus servicios durante la agencia libre anterior, misma en la que lo ataron por dos años y 40 millones de dólares, con la esperanza de consolidarlo como su pasador titular a largo plazo.

Sin embargo, el rendimiento del también ex Chicago Bears y Pittsburgh Steelers no terminó de cumplir las expectativas, ya que disputó nueve partidos como titular y registró siete pases de touchdown más una intercepción, y el elenco de Missouri terminó con balance de 2-7 en esos encuentros.

Igualmente, el canje se produce debido a la reciente llegada del veterano Geno Smith a los Jets mediante una operación con Las Vegas Raiders.

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