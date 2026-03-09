Los detalles del cambio entre Raiders y Ravens por la estrella defensiva Maxx Crosby

Las Vegas Raiders y Baltimore Ravens protagonizaron uno de los movimientos más impactantes de la temporada baja de la NFL. En efecto, la franquicia de Nevada envió al estelar ala defensiva Maxx Crosby a su par de Maryland.

Por su parte, el periodista Adam Schefter reportó que a fin de desprenderse del incluido en cinco Pro Bowls, los Ravens mandaron al club de la Ciudad del Pecado a selecciones de primera ronda del draft en 2026 y 2027.

Este impactante traspaso pone fin a la etapa de Crosby en Las Vegas, donde se consolidó como uno de los defensores más dominantes de la liga. A sus 28 años, el pass rusher se erigió en una de las grandes piezas de la retaguardia de los Raiders durante las últimas zafras.

Los Ravens se impusieron así en la carrera por adquirir al citado jugador, pese a que los Dallas Cowboys también mostraron un fuerte interés. De acuerdo a diversos medios, Dallas había colocado sobre la mesa una oferta que incluía una escogencia de primera ronda y otra de segunda, pero finalmente Baltimore logró cerrar el trato.

Breaking: The Raiders are trading five-time Pro-Bowl DE Maxx Crosby to the Baltimore Ravens in exchange for 2026 and 2027 first-round picks, per @AdamSchefter.



The trade cannot be processed until next week, but it is in place. And Crosby is expected to be a Raven with two firsts… pic.twitter.com/n7HrlGT9jO — ESPN (@espn) March 7, 2026

La salida de Crosby se venía especulando desde hace varios meses, ya que su situación con la franquicia de Nevada se volvió más incierta hacia el final de la campaña pasada, cuando ésta decidió ponerlo en la lista de reservas lesionados a falta de dos partidos para la conclusión debido a una molestia en la rodilla. De hecho, el EDGE no quedó conforme con esa determinación e incluso abandonó las instalaciones del club.

La lesión se produjo originalmente el 19 de octubre en un enfrentamiento contra los Kansas City Chiefs. No obstante y a pesar de las molestias físicas, el oriundo de Michigan logró completar una temporada productiva con 73 tacleadas totales; 28 de ellas detrás de la línea de golpeo, y 10 capturas al quarterback, números que le valieron una nueva convocatoria al Pro Bowl.

De igual forma, la operación en cuestión forma parte del proceso de reconstrucción que atraviesan los Raiders bajo la dirección de su nuevo entrenador en jefe, Klint Kubiak. Con este movimiento, Las Vegas refuerza su capital de draft y se posiciona con dos picks de primera vuelta en el próximo proceso: el número 1 y el 14.

Por su parte, los Ravens continúan con un offseason especialmente movido, luego de la sorpresiva salida del histórico coach principal, John Harbaugh, trayendo consigo la contratación de Jesse Minter, quien ahora sumará a Crosby como pieza clave para revitalizar la retaguardia de su equipo.

