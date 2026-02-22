Los detalles de la extensión de contrato del corredor Javonte Williams con los Cowboys

El corredor Javonte Williams firmó este sábado una extensión de contrato por 3 años y 24 millones de dólares con los Dallas Cowboys, $16 millones de los cuales están garantizados, informó Ian Rapoport, de NFL Network.

El running back tenía un valor de mercado de 7.3 millones de dólares por temporada, por lo que el acuerdo paga su rendimiento, según el portal de Spotrac.

Formado en la Universidad de Carolina del Norte, Williams se unió a los Cowboys con un contrato de un año en marzo de 2025, tras cuatro temporadas con los Denver Broncos. Tenía previsto convertirse en agente libre antes del inicio de la temporada 2026/27 de la NFL, pero optó por pactar con el equipo donde pudo rendir en la campaña pasada.

Y es que después de promediar 3.7 yardas por acarreo en 2024, Williams corrió para un récord personal de 1,201 yardas, con un promedio de 4.8 yardas por intento y 11 touchdowns la temporada pasada. Además, sumó 35 recepciones para 137 yardas y dos anotaciones.

El portal de los Cowboys recuerda que Williams fue reclutado por los Denver Broncos en 2021, donde acumuló más de 2.000 yardas por tierra en tres temporadas, a pesar de una seria lesión de rodilla en 2022. En 2025 firmó con Dallas, donde asumió el rol de corredor principal. En esa temporada registró 955 yardas y 8 touchdowns con un promedio de 4,8 yardas por acarreo.

Cowboys, RB Javonte Williams agree to terms on three-year, $24M deal with $16M guaranteed. (via @rapsheet) pic.twitter.com/IGCNwjEljU — NFL (@NFL) February 21, 2026

“Desde el primer día sentí que este era el lugar indicado para mí”, dijo Williams en un comunicado difundido por el equipo. “La confianza que la organización ha depositado en mí significa mucho. Estoy agradecido y listo para seguir trabajando. Aquí no hemos terminado nada”.

Por su parte, el dueño y gerente general de Dallas, Jerry Jones, destacó el impacto del corredor en su primera temporada completa con el equipo. “Javonte representa lo que queremos en esta franquicia: físico, consistente y comprometido con ganar”, señaló el directivo. “Fue una prioridad retenerlo y estamos convencidos de que su mejor fútbol aún está por venir”.

Williams es reconocido por su habilidad para romper tacleadas y ganar yardas después del contacto, rasgos que hablan de eficiencia ofensiva. En 70 partidos en la NFL suma 858 acarreos, 3.595 yardas y 22 touchdowns.

Tras la extensión de Williams con los Cowboys, Kenneth Walker III, Breece Hall y Travis Etienne Jr. figuran entre los corredores más destacados que podrían estar disponibles en la agencia libre.

