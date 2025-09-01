Los detalles de la extensión del esquinero DaRon Bland con los Dallas Cowboys

Los Dallas Cowboys han sido uno de los equipos más movidos en el mercado de verano de la NFL y después de salir de Micah Parsons, quien fue a parar a los Green Bay Packers, el conjunto de Texas aseguró la renovación del estelar esquinero DaRon Bland.

La extensión del acuerdo se hizo oficial por cuatro años y 92 millones de dólares. El pacto entre ambas partes incluye $50 millones garantizados, además de un bono por firmar de $22 millones. Aunque los Cowboys no publicaron los montos del acuerdo, varios reporteros confirmaron que las antes mencionadas fueron las cifras del movimiento.

Desde su récord en 2023, cuando logró devolver cinco de sus nueve intercepciones, la cifra más alta de la liga para touchdown, los Cowboys tenían grandes intenciones de renovar con el jugador, a pesar que que el año pasado apenas jugó en siete compromisos debido a una lesión en el pie.

Cowboys agree to terms on four-year, $92M extension with CB DaRon Bland. (via @rapsheet) pic.twitter.com/b5FY6CFLJy — NFL (@NFL) August 31, 2025

"Tiene un increíbles habilidades con el balón, pero también creo que tiene instintos increíbles", declaró el entrenador en jefe Brian Schottenheimer, según ESPN. "Su capacidad para estudiar el juego y su conocimiento del mismo para un jugador joven, relativamente joven, son asombrosos. Al igual que su habilidad para leer y anticipar rutas y cosas así, siempre pienso en Stephon Gimore. Esos jugadores, a medida que envejecen, quizás pierden un paso, así que tienen que aprender a leer y cosas así, pero DaRon siempre ha tenido la capacidad de procesar las cosas con mucha rapidez.

"Además, sin duda posee un cambio de dirección y unas habilidades con el balón de élite, razón por la cual se han producido las intercepciones y las devoluciones para touchdows. Otro jugador que encaja a la perfección en nuestra defensiva... Pieza clave para los Dallas Cowboys".

"Somos un equipo que recluta y desarrolla jugadores", añadió Schottenheimer. "Queremos reclutar jugadores. Queremos desarrollarlos. Hemos demostrado que tenemos una gran trayectoria aquí, mucho antes de que yo llegara, reclutando jugadores y desarrollándolos".