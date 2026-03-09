Los detalles de la firma del mariscal de campo Malik Willis con los Dolphins

Los Miami Dolphins han tomado una decisión clave para el futuro de su ofensiva, dado que aseguraron la contratación del mariscal de campo Malik Willis, quien accionó en las pasadas dos zafras con Green Bay Packers.

La información fue reportada por el periodista de NFL Network, Ian Rapoport, quien citando fuentes cercanas a la negociación agregó que el pacto del nuevo quarterback de la franquicia del sur de Florida es de tres años y 67.5 millones de dólares; de los cuales $45.000.000 están garantizados.

El arribo de Willis responde a la necesidad urgente de Miami de reforzar la posición de mariscal, en especial tras anunciar este mismo lunes que liberará al titular de las últimas contiendas, Tua Tagovailoa, cuando comience oficialmente el nuevo año de la liga este miércoles, lo que dejaba vacante el rol más importante de la ofensiva.

Con esta incorporación, quien empezara su carrera en la National Football League con los Tennessee Titans tendrá la oportunidad de asumir el rol de quarterback principal en un nuevo proyecto deportivo, aunado a reencontrarse con el recién designado entrenador en jefe de los Dolphins, Jeff Hafley, firmado en enero para liderar una etapa de reconstrucción de la organización.

Dolphins signing QB Malik Willis to a 3-year, $67.5M deal with $45M fully guaranteed. (via @rapsheet) pic.twitter.com/zQ4a4AKVml — NFL (@NFL) March 9, 2026

El egresado de Liberty Flames era considerado uno de los pasadores más interesantes disponibles en la agencia libre de este año. Es cierto que todavía no ha tenido una temporada completa como titular en la NFL; sin embargo su talento, capacidad atlética y su potencial siguen generando expectativas entre los evaluadores de la competición.

En la 2025/2026 con los Packers, Willis participó en cuatro partidos, acumulando 422 yardas por pase y tres touchdowns, además de aportar en el juego terrestre con 123 yardas por carrera y dos anotaciones. Su facilidad para extender jugadas y producir tanto por aire como por tierra es uno de los aspectos que mejor consideran los Dolphins en su perfil.

De hecho, según datos de Next Gen Stats, el futbolista de 26 años registró un promedio superior a 0.38 yardas por retroceso de pase en las últimas dos justas, la mejor marca entre los quarterbacks con al menos 100 retrocesos en ese período. Un indicador que refleja su eficacia cuando lanza el ovoide y a la hora de generar acciones positivas bajo presión.

Ahora, con un contrato importante y la oportunidad de liderar un ataque, Malik Willis afrontará el mayor desafío de su carrera en Miami. Los Dolphins confían en que su talento y crecimiento reciente puedan convertirlo en el nuevo referente ofensivo del club durante los próximos años.

