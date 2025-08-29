El dopaje en la NFL: ¿Cuáles son los casos y sanciones más importantes de la historia?

La NFL ha librado durante décadas una batalla contra el uso de sustancias prohibidas. A diferencia de otros deportes, donde el dopaje suele enfocarse exclusivamente en mejorar el rendimiento físico, en la prestigiosa competición de fútbol americano la frontera es difusa, pues muchas suspensiones han estado relacionadas tanto con esteroides y hormonas de crecimiento humano (HGH) como a drogas recreativas, desde marihuana hasta cocaína y alcohol.

Incluso, la National Football League ha endurecido su política antidopaje con el tiempo, al punto que la sanción estándar para violaciones a la normativa es la siguiente: primera infracción seis partidos de suspensión, mientras que la segunda es de 17 encuentros fuera del emparrillado (básicamente una temporada completa), y, en caso de reincidencia grave, la suspensión indefinida.

Sin embargo, el camino hacia esta regulación ha estado marcado por casos que expusieron fallas del sistema y enseñaron que hasta las estrellas más respetadas no estaban exentas de cruzar la línea entre lo legal y lo ilícito.

De hecho, han habido ejemplos realmente emblemáticos y polémicos vinculados al dopaje en la historia de la NFL.

1. Shawne Merriman (2006) | San Diego Chargers

La NFL suspendió por cuatro juegos a Shawne Merriman en 2006 | Pouya Dianat-Imagn Images

Merriman era uno de los mejores apoyadores de su generación, tanto que ganó el premio Novato Defensivo del Año en 2005 y parecía destinado al estrellato. No obstante, en 2006 fue suspendido cuatro juegos tras dar positivo por esteroides anabólicos inyectables. Su sanción resultó particularmente impactante porque destapó que jugadores de alto perfil, y no sólo suplentes o jóvenes desesperados, estaban recurriendo al doping. Aunque volvió a jugar, nunca recuperó la misma forma física ni la reputación que lo había acompañado en sus primeros ejercicios.

2. Bill Romanowski (años 90s-2000s) | Broncos, Raiders y 49ers

El acreedor de cuatros Trofeos Vince Lombardi se convirtió en el símbolo del lado oscuro de la National Football League, dado que a lo largo de su carrera fue suspendido en múltiples ocasiones debido al uso de esteroides, anfetaminas y suplementos ilegales. Tras retirarse, admitió públicamente haber consumido sustancias ilícitas durante gran parte de su trayectoria. De ese modo, su agresividad en el emparrillado e historial de sanciones lo transformaron en un caso recurrente cuando se habla de dopaje e indisciplina.

3. Brian Cushing (2010 y 2012) | Houston Texans

Cushing fue el Novato del Año Defensivo de la NFL en 2009 | Troy Taormina-Imagn Images

En 2009 Cushing se llevó el galardón Novato Defensivo, pero pronto su reputación cayó en un abismo, ya que en la campaña siguiente tuvo que ser apartado cuatro encuentros por consumo de sustancias anabólicas no especificadas. Para mal de males, reincidió en 2012, lo que le costó 10 desafíos. Pese al innegable potencial exhibido con los Texans, sus constantes infracciones lo etiquetaron para siempre como un talento desperdiciado.

4. Rodney Harrison (2007) | New England Patriots

En pleno apogeo con los Patriots de Tom Brady, en 2007, la NFL suspendió a Harrison durante cuatro partidos luego de dar positivo por HGH (hormona de crecimiento humano). A diferencia de otros jugadores, el entonces cornerback reconoció que la usó no para mejorar su rendimiento, sino para acelerar su recuperación de lesiones, reabriendo el debate sobre si la HGH debía considerarse dopaje en contextos de rehabilitación médica.

5. Von Miller (2013) | Denver Broncos

Von Miller fue una estrella de la NFL en la década pasada | Orlando Ramirez-Imagn Images

Lo acontecido con Miller resultó peculiar. El apoyador, considerado uno de los más dominantes de la liga, recibió un castigo de seis cotejos por violar la política antidopaje. Pese a no especificarse las sustancias involucradas, se reveló que intentó manipular el proceso de pruebas. En consecuencia, su sanción fue noticia nacional, ya que llegó en un momento en el cual los Broncos lucían fuertes candidatos al anillo. Al margen de la polémica, Miller logró rehacer su carrera, tanto que ganó el MVP del Super Bowl 50 y ya totaliza ocho Pro Bowls, mientras que actualmente representa a los Washington Commanders.

6. Antonio Gates (2015) | San Diego Chargers

THIS JUST IN: Antonio Gates has been suspended 4 games for violating NFL's performance enhancing substances policy. pic.twitter.com/6D4bxNGNy4 — SportsCenter (@SportsCenter) July 2, 2015

Este ala cerrada, miembro del Salón de la Fama de la NFL, sorprendió al mundo cuando recibió la suspensión de cuatro juegos por uso de una sustancia anabólica no especificada. Panorama distinto al de otros futbolistas, pues Gates tenía el cartel de ser un profesional disciplinado y respetado en el vestuario. Por tal motivo, el citado caso reavivó el debate sobre qué tan extendido seguía estando el dopaje, incluso entre los veteranos de mejor reputación.

7. Otros casos notables

Daryl Washington sólo jugó en la NFL con Arizona | Mark J. Rebilas-Imagn Images