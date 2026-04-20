Eagles cambiarán a A.J. Brown a los New England Patriots

El futuro de A.J. Brown con los Philadelphia Eagles se mantiene en el centro de la conversación en la NFL, al punto que diversos reportes señalan la posibilidad, casi segura, de un traspaso hacia New England Patriots.

De acuerdo al periodista Adam Schefter, ambas franquicias han explorado un marco de negociación que se activaría a partir del 1 de junio, fecha clave desde el punto de vista financiero.

El motivo principal de la fecha de dicho movimiento radica en el impacto salarial del receptor estrella, cuyo contrato implica una carga cercana a los 40 millones de dólares. Si el canje se concreta después de ese día, la cifra podría dividirse entre las temporadas 2026 y 2027, facilitando la maniobra para Philadelphia, al margen de que no se espera que las conversaciones avancen previo al Draft de la NFL 2026.

Los Eagles no descartan la salida del tres veces Pro Bowl, aunque la prioridad estaría centrada en obtener selecciones de draft a mediano plazo, específicamente para 2027 o 2028. En ese contexto, tanto los Pats como Los Angeles Rams han presentado propuestas que giran en torno a picks futuros, lo que mantiene abierta las posibilidades de negociación.

BREAKING: A.J. Brown is expected to be traded to the Patriots on or after June 1, per @AdamSchefter.



A deal has been discussed, with both sides targeting post-June 1 when Brown's $40M cap hit will be split across two seasons. pic.twitter.com/cqdfY744lt — Yahoo Sports (@YahooSports) April 20, 2026

Entretanto, el nombre de Brown ha estado vinculado a rumores de cambio durante varios meses, en gran medida por su inconformidad con el rol que ha desempeñado dentro de la ofensiva del equipo de Pennsylvania. Esta situación, sumado a los recientes movimientos del club en la agencia libre, ha alimentado las especulaciones sobre una posible reestructuración en su grupo de receptores.

Durante la actual temporada baja, los Eagles reforzaron esa unidad con incorporaciones de la talla de Marquise Brown y Elijah Moore, además de concretar la llegada de Dontayvion Wicks en un intercambio con los Green Bay Packers; decisiones que facilitarían una eventual salida del jerárquico wide receiver.

Por su parte, New England, quien llegó al Super Bowl de forma sorpresiva en 2026, busca rodear de talento ofensivo a su joven mariscal de campo Drake Maye, así que la posible llegada de A.J. permitiría consolidar un cuerpo de receptores más competitivo, junto a nombres como Romeo Doubs, Mack Hollins y Kayshon Boutte.

Asimismo, un elemento importante que influiría en la operación es la relación previa entre Brown y el entrenador en jefe de los Patriots, Mike Vrabel, con quien coincidió durante su etapa en los Tennessee Titans, entre 2019 y 2021.

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