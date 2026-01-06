¿Qué equipos clasificaron a los playoffs de la NFL en la temporada 2025/2026?

La NFL entra en su fase más emocionante del año. Pues con el mismo formato de las últimas temporadas (siete franquicias clasificadas por conferencia), los playoffs 2026 prometen duelos de alta intensidad camino a un Super Bowl LX que se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.

Es que tras 18 semanas de intensa competencia, fueron definidos los equipos que buscarán el anillo de la mejor liga de fútbol americano del planeta. Efectivamente, mientras los clasificados a postemporada en la Conferencia Americana (AFC) son los Denver Broncos, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Buffalo Bills, Houston Texans y Pittsburgh Steelers, la Nacional (NFC) estará representada por los Rams, Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles, Chicago Bears, los propios 49ers, Green Bay Packers y Carolina Panthers.

Como ocurre durante cada curso, también hubo decepciones importantes a nivel colectivo. No en vano, quedaron eliminados en la ronda regular por la AFC los Miami Dolphins, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New York Jets, Cleveland Browns, Tennessee Titans, Indianapolis Colts, Las Vegas Raiders y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

A su vez, entidades de peso histórico y del calibre de Dallas Cowboys, New York Giants, Detroit Lions y Minnesota Vikings encabezan al grupo que no logró su cometido en la NFC y que verá la postemporada por televisión, igual que Washington Commanders, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, Atlanta Falcons y Arizona Cardinals.

Los Denver Broncos finalizaron la regular empatados con el mejor registro de la NFL | AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images/GettyImages

¿Cuál es el formato de Playoffs de la NFL?

El sistema de Playoffs de la NFL se caracteriza por su intensidad, dado que todas las rondas se disputan a un sólo partido, lo que significa que no hay margen de error, ya que el perdedor se marcha a casa y el ganador continúa en carrera. En consecuencia, cada divisa puede disputar un máximo de cuatro encuentros antes de llegar al Super Bowl.

Hay que agregar que en cada conferencia clasifican siete elencos; seis de ellos compiten en la Ronda de Comodines o Wild Card Round, mientras que el mejor sembrado de la fase regular avanza directamente a la Ronda Divisional, obteniendo además una semana de descanso.

Posteriormente se juegan las Finales de Conferencia: AFC Championship y NFC Championship; donde se define a los dos monarcas de cada segmento, quienes competirán por el título global en el mediático Super Tazón.

¿Cómo se jugará la Ronda de Comodines?

Denver Broncos en la AFC y Seattle Seahawks en la NFC terminaron la temporada regular como los sembrados número uno, garantizando no sólo descansar en la primera etapa; también la ventaja de accionar de locales durante cada desafío, a excepción del Super Bowl.

De ese modo, en la primera ronda de los playoffs chocarán el segundo preclasificado de cada conferencia contra el séptimo, a la vez que el tres lo hará ante el seis y el cuatro frente al cinco, siempre en la sede de la escuadra con mejor registro en la fase inicial.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, la Conferencia Americana tendrá los cruces entre Patriots (2) y Chargers (7), Jaguars (3)-Bills (6) y Steelers (4)-Texans (5), al tiempo que el Wild Card Round en la Nacional lo disputarán Bears (2) y Packers (7), Eagles (3)-49ers (6) y Panthers (4)-Rams (5).

¿Quiénes son los favoritos para el Super Bowl de 2026?

De cara al magno evento que define al campeón de la National Football League, los Seahawks parten como los principales candidatos.

Paradójicamente, tras iniciar un curso con expectativas modestas, los monarcas del 2014 han sorprendido a propios y extraños, así que llegan a los playoffs con las mejores probabilidades de conseguir el anillo, según las casas de apuestas.

De acuerdo con las líneas de DraftKings, Seattle lidera los pronósticos con una cuota de +350, seguido de cerca por Los Angeles Rams (+425). Por su parte, los Denver Broncos aparecen en la tercera casilla de favoritismo, cortesía de +650.

Completan el top cinco de máximos contendientes al anillo los Buffalo Bills y los New England Patriots, ambos con probabilidades de +950 dentro de la competitiva AFC.

