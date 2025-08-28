Los estadios más impresionantes y tecnológicos de la NFL

La NFL no sólo está compuesta por grandes estrellas y franquicias legendarias. La prestigiosa competición también es un escaparate de infraestructura deportiva de clase mundial, donde los estadios se han convertido en auténticas joyas arquitectónicas.

De hecho, los recintos de la National Football League ofrecen actualmente un espacio para disfrutar de espectáculos elitistas, aunado a experiencias inmersivas que combinan tecnología, comodidad y show.

En definitiva, la NFL ha entendido que sus escenarios son mucho más que recintos deportivos: pueden describirse como centros de entretenimiento multifuncionales, así como símbolos de identidad local y motores económicos.

De esa forma, se repasarán algunas de las mejores arenas de las franquicias que integran la máxima competición de fútbol americano en el planeta.

8. MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey | New York Giants / New York Jets

Inaugurado en 2010, el imponente MetLife Stadium hospeda tanto a los Giants como a los Jets. Con una capacidad de 82.500 personas, siendo el de mayor aforo en la NFL, la intimidante instalación ubicada en East Rutherford fue sede del Super Bowl XLVIII y, aunque no es tan innovador como otras, su tamaño y relevancia lo colocan entre los grandes escenarios de la liga y de todo el país, tanto que ha albergado dos finales de Copa América de fútbol (soccer) y el partido cumbre del Mundial de Clubes FIFA.

7. Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin | Green Bay Packers

No todo es modernidad; la casa de los tradicionales Packers es un estadio que respira historia. Conocido como la “Frozen Tundra”, en la tierra de The Pack los juegos bajo nieve se han convertido en parte de la leyenda del fútbol americano profesional, motivo por el cual, pese a ser remodelado en varias ocasiones, continúa siendo el recinto más clásico y simbólico de la liga.

6. Lumen Field , Seattle, Washington | Seattle Seahawks

Pese a ser inaugurado en 2002, el Lumen Field es sinónimo de referencia, sobre todo por su acústica. Con un aforo de 68.720 aficionados, es famoso por el “12th Man”, la hinchada que ha conseguido récords de ruido en partidos de la disciplina del ovoide, el casco y las hombreras. Asimismo, su ubicación ofrece vistas espectaculares de la ciudad de Seattle y del Monte Rainier, convirtiéndose en una de las arenas más pintorescas de toda la competición, igual que de la MLS (Major League Soccer), ya que ahí juega el Sounders.

5. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia | Atlanta Falcons

En 2017 los Falcons estrenaron el Mercedes-Benz Stadium, considerado una de las perlas de mejor infraestructura e innovación de la National Football League. Su techo retráctil en forma de espiral y pantalla circular de 360° lo transforman en una obra de arte tecnológica. Este recinto, de 71 mil espectadores, ha sido sede de finales universitarias, encuentros de MLS (Atlanta United) y el Super Bowl LIII, reafirmando su relevancia dentro del panorama deportivo estadounidense.

4. U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota | Minnesota Vikings

El U.S. Bank Stadium, donde los Vikings fungen de locales desde 2016, combina modernidad y tradición local. Con capacidad para 66 mil personas, destaca debido a su techo de vidrio transparente y los paneles que permiten la entrada de luz natural, generando una sensación de espacio abierto en pleno invierno, siempre hostil, de Minneapolis. Su diseño arquitectónico, similar a un barco vikingo, conecta con la identidad de la franquicia y ofrece una experiencia visual única tanto dentro como fuera del campo.

3. Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada | Las Vegas Raiders

El Allegiant Stadium de Las Vegas es una de las grandes joyas de la NFL | Kirby Lee-Imagn Images

Los Raiders encontraron en 2020 su nuevo hogar con el Allegiant Stadium, una perla que refleja perfectamente el carácter de La Ciudad del Pecado: espectáculo, modernidad y un toque de extravagancia. Semejante arena puede recibir hasta 65 mil fans y posee su diseño negro y elegante que le ha valido el apodo de la “Estrella de la Muerte”. Cuenta con césped natural retráctil y unas espectaculares vistas al Strip de Las Vegas, motivo por el que también es un atractivo turístico. No en vano y pese a su poco tiempo de inaugurado, ya se ha consolidado entre los más visitados de la NFL.

2. AT&T Stadium, Arlington, Texas | Dallas Cowboys

Cuando quedó listo en 2009, el AT&T Stadium revolucionó el concepto de estadio deportivo. Con una capacidad de 80 mil personas (ampliable a 100 mil), es uno de los recintos de mayor impacto en el planeta, mientras que su pantalla HD de 66 x 22 metros marcó una tendencia en la integración de la tecnología al espectáculo. Aunado a conocerse como Cowboy Stadium, se ganó el apodo de “Jerry World”, en honor a su propietario, Jerry Jones, quien buscó crear un monumento para unirlo al poderío del famoso equipo de fútbol americano. Aunque ya no es el más nuevo, sigue siendo un lugar donde el lujo y la tradición se combinan.

1. SoFi Stadium, Inglewood, California | Los Angeles Rams / Los Angeles Chargers

Los Angeles Rams hacen vida en el ultra moderno SoFi Stadium de Inglewood | Kirby Lee-Imagn Images

En Inglewood, California, disfrutan del que es probablemente el mejor escenario de la NFL y, quizás, del globo terráqueo. Su coste, superior a 5.500 millones de dólares, lo convierten en más caro de la competición, al tiempo de vestirse de sede de las dos franquicias de Los Angeles: Rams y Chargers. Igualmente y pese a que, en condiciones normales, caben 70 mil almas, puede ampliarse a los 100 mil en grandes eventos como Super Bowls o conciertos. No menos impresionante es su pantalla de 360° suspendida en el techo, que ofrece una experiencia visual inigualable. Sin dudas, es la estructura que marca la pauta por estos días.