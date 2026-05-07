¿Estará Patrick Mahomes recuperado para estar en los entrenamientos voluntarios de los Chiefs?

Patrick Mahomes continúa avanzando en su recuperación, así que en los Kansas City Chiefs crece el optimismo de cara al inicio de la temporada 2026 de la NFL.

El mariscal de campo, considerado una de las principales figuras de la liga, podría tener participación limitada durante los primeros entrenamientos voluntarios del equipo, programados del 26 al 28 de mayo.

Entretanto, el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, aseguró a ESPN que el jerárquico quarterback evoluciona favorablemente luego de la grave lesión de rodilla sufrida el año pasado y dejó abierta la posibilidad de verlo trabajar junto al resto del plantel en las próximas semanas.

"Está en buena forma para poder hacer algunas cosas", dijo Reid. "Si puede hacer algo, lo hará. Recuerden que en la fase 2 (del programa de pretemporada) no hay contacto ni enfrentamientos entre ataque y defensa. Eso comienza en la fase 3. Creo que está en una posición en la que puede hacer de todo".

Details behind Patrick Mahomes' obsessive rehab https://t.co/gWctrF2oDi pic.twitter.com/ZGUjK5gf7v — New York Post (@nypost) May 5, 2026

Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda en diciembre pasado, lesión que generó preocupación tanto dentro de la franquicia como en toda la NFL. Sin embargo, el proceso de rehabilitación ha mostrado avances constantes y el propio pasador ya había manifestado a comienzos de año su intención de estar presente tanto en las prácticas voluntarias como en el campamento de entrenamiento.

El objetivo principal del seis veces seleccionado al Pro Bowl es llegar en condiciones óptimas al arranque de la ronda regular y poder estar disponible en la Semana 1. A su vez, Mahomes publicó en marzo un video en redes sociales en el que se lo observaba realizando movimientos de retroceso y lanzamientos, una señal positiva sobre la evolución de su recuperación.

La ausencia del mariscal de campo impactó notablemente en el rendimiento de Kansas City durante la campaña pasada. Los Chiefs finalizaron con marca de 6-8, el peor registro de Mahomes desde que asumió como titular permanente del club. Además, dicha escuadra quedó fuera de los playoffs por primera vez desde 2014, poniendo fin a una larga etapa de protagonismo en la Conferencia Americana.

Ahora, con el regreso progresivo de su máxima figura, en Kansas City esperan recuperar rápidamente el nivel competitivo que convirtió a la organización en protagonista constante y dueña de múltiples anillos en los últimos años.

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