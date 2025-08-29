¿Cuáles son las Fundaciones de la NFL?

Además de ser conocida mundialmente como la competición de futbol americano más competitiva y mediática, el impacto de la NFL no se limita al terreno de juego.

Consciente de su influencia social y cultural, el máximo ente del fútbol americano en el mundo ha creado diversas fundaciones e iniciativas que buscan apoyar a comunidades, así como promover la inclusión, fomentar la salud y reconocer a grupos importantes dentro de la sociedad estadounidense. En general, dichas acciones forman parte de una estrategia integral que muestra cómo el deporte puede ser un motor de cambio al margen del espectáculo y entretenimiento.

Vale acotar que estas fundaciones e iniciativas reflejan la amplitud del compromiso social de la NFL. Si bien la liga en cuestión es un negocio multimillonario y un show deportivo de primer nivel, también entiende que tiene la responsabilidad de devolver a la sociedad parte de lo que genera; desde la salud y seguridad de los jugadores hasta el apoyo a comunidades vulnerables, pasando por la lucha contra la desigualdad racial y el homenaje a los militares que entregan su vida al servicio de la nación.

NFL Foundation

La principal, y oficial, organización benéfica de la liga es la NFL Foundation, creada en 1973. A partir de su nacimiento, ha trabajado en tres ejes centrales: la salud y seguridad de los futbolistas, el impulso de la juventud y las comunidades locales, y la inclusión y equidad en el deporte.

A través de programas de prevención de lesiones, campañas de educación y proyectos de diversidad, el citado ente busca garantizar que el futbol americano sea un espacio más seguro y accesible, logrando un alcance enorme, ya que ha destinado una cifra superior a los 500 millones de dólares en donaciones a distintas causas.

NFL Inspire Change

En un contexto social y de justicia racial, el circuito profesional de fútbol americano también ha desarrollado la iniciativa Inspire Change, la cual no funciona como una fundación independiente, sino como un programa conjunto entre la liga y sus jugadores.

Dicha iniciativa surgió en modo respuesta a los debates nacionales sobre desigualdad racial y tensiones sociales, y se enfoca en cuatro áreas clave: la justicia social, la educación, la creación de oportunidades económicas y la mejora de las relaciones entre las comunidades y la policía.

Por medio de becas, centros comunitarios y programas contra la desigualdad racial, Inspire Change intenta erigirse en una plataforma real de transformación en la que los propios talentos participen activamente a fin de generar cambios tangibles en las ciudades donde la NFL tiene presencia.

Crucial Catch

Otro de los programas que mayor impacto causan es Crucial Catch: Intercept Cancer, una campaña lanzada en 2007 con el objetivo de promover la salud infantil y combatir la obesidad.

La iniciativa fomenta que los niños realicen al menos 60 minutos de actividad física al día y trabaja en conjunto con escuelas, parques y equipos locales para organizar actividades deportivas y educativas.

Asimismo, Crucial Catch está ligado a promover la prevención y concientización contra distintas enfermedades, convirtiéndose en un referente cuando se habla de responsabilidad social en el deporte.

Salute to Service

Finalmente, una de las fundaciones con mejor reconocimiento patriótico es Salute to Service, iniciativa que la NFL dedica cada año a los militares activos, veteranos y familiares.

A través de actos conmemorativos, ceremonias y uniformes especiales que las franquicias utilizan en noviembre, la mediática liga rinde homenaje a quienes han servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Más allá del simbolismo, Salute to Service también cumple una función solidaria al recaudar fondos destinados a organizaciones como USO (United Service Organizations), Pat Tillman Foundation y Wounded Warrior Project.