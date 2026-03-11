Geno Smith regresa a los New York Jets: Detalles del cambio con Las Vegas Raiders

Geno Smith volverá a vestir los colores de los New York Jets, después de que el mariscal de campo veterano fuera incluido en un cambio desde Las Vegas Raiders. Tras nueve años fuera del equipo, el quarterback de 35 años volverá a Nueva York.

Adam Schefter, periodista de ESPN, fue el primero en reportar el movimiento. Los Jets no esperaron a que Smith quedara libre, sino que enviaron a una selección de sexta ronda del Draft de la NFL a cambio de Smith y una selección de séptima ronda de 2026.

Smith volverá a ocupar el puesto de mariscal de campo titular de los Jets, pero en otra etapa de su carrera. Ahora con su veteranía espera conducir al equipo desde su visión de juego. Participó como quarterback titular con el equipo desde 2013 hasta 2015. En ese momento todo parecía estar bien en la relación de Smith y los Jets, pero tuvo un encontronazo con un compañero en el vestuario que le produjo una fractura de mandíbula.

Los Jets y Smith acordaron renegociar su contrato, para darle prioridad al cambio y poder realizar el movimiento. Aunque todavía no han sido revelados los detalles del nuevo acuerdo, los Raiders pagarán la mayor parte de su salario de la temporada de 2026.

Trade: the Raiders are sending QB Geno Smith and a 2026 7th-round pick to the New York Jets in exchange for a 2026 6th-round pick, per ESPN sources. Smith returns to the team for which he started his NFL career for in 2013. pic.twitter.com/xp7gvXxYJf — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 10, 2026

Antes de la reestructuración que sufrirá el acuerdo, Smith tenía un contrato por dos años y 66 millones de dólares restantes, incluyendo $18.5 millones garantizados.

Smith generó mucho interés en otros equipos, ya que se sabía que su relación con los Raiders estaba desgastada. Si los Jets esperaban a la fecha de corte, podían haberlo contratado por 1.3 millones de dólares, el mínimo para veteranos. Sin embargo, se arriesgaban a que otros equipos pudieran obtenerle.

De hecho, en las últimas semanas circuló el rumor de que los Minnesota Vikings estaban interesados en el mariscal de campo. No obstante, los Jets prefirieron pagar un poco más y asegurar sus servicios.

Justin Fields fue titular en la posición en la temporada pasada para los Jets en nueve compromisos, pero luego fue enviado al banco. Tras la llegada de Smith, es probable que Fields sea cortado y puede ser tomado por otra organización.

Smith no viene de una buena temporada con los Raiders, registrando 19 touchdowns con 17 intercepciones en 15 juegos. Sin embargo, ahora puede estar motivado a mejorar sus números con los Jets, ya que es la franquicia con la que inició su carrera en la liga.

