George Pickens firma oficialmente la etiqueta de jugador franquicia de los Cowboys

Los Dallas Cowboys dieron un paso importante para asegurar la presencia de uno de sus activos más determinantes de cara a la próxima zafra. Es que el receptor abierto George Pickens firmó su contrato correspondiente a la etiqueta de jugador franquicia, decisión que prácticamente garantiza su participación en los entrenamientos obligatorios de pretemporada.

La noticia llegó pocos días después de que surgieran especulaciones sobre un posible traspaso. El elegido al Pro Bowl en 2025 había informado a la organización, apenas horas antes del Draft de la NFL, su intención de aceptar el acuerdo por un año, lo que generó interpretaciones divididas alrededor de su futuro.

De igual forma, dentro de la popular franquicia texana mantienen un discurso claro: no existe intención de desprenderse del receptor, quien se consolidó como una pieza fundamental junto a su colega de posición, CeeDee Lamb, en el esquema ofensivo del Equipo de América.

¿Cómo llegó George Pickens a los Cowboys?

Pickens, de 25 años, llegó a Dallas tras un canje con los Pittsburgh Steelers por una tercera ronda del draft de 2026 (Drew Allan) y una quinta vuelta del evento de 2027.

GP3 has officially signed his 2026 franchise tag pic.twitter.com/VHNi3IRJDt — Dallas Cowboys (@dallascowboys) April 29, 2026

Eso sí. rápidamente mostró impacto, pues durante la justa pasada consiguió los mejores registros de su carrera, finalizando con 93 recepciones, 1.429 yardas y nueve touchdowns, producción que ayudó a convertir a la ofensiva en uno de los puntos fuertes del club.

Los Cowboys cerraron el año con récord de 7-9-1 y quedaron fuera de los playoffs por segunda temporada consecutiva, principalmente debido a problemas defensivos que los ubicaron entre las unidades más vulnerables de la liga.

¿Cuánto dinero cobrará George Pickens con los Cowboys en 2026?

La firma también representa un enorme salto económico para el jugador de 25 años, dado que se asegura 27.3 millones de dólares en 2026, superando ampliamente los ingresos obtenidos durante su contrato de novato, pactado al ser seleccionado en la segunda ronda del draft 2022 procedente de la Universidad de Georgia.

Con el contrato ya rubricado, el wide receiver puede integrarse plenamente al programa voluntario de pretemporada, que comenzó esta semana. Por otro lado, el propietario y gerente general Jerry Jones ha insistido en múltiples ocasiones en que Pickens forma parte del futuro de la entidad.

El talento del receptor nunca estuvo en discusión, aunque durante su paso por Pittsburgh también surgieron dudas relacionadas con su madurez. Incluso, el ex entrenador en jefe, Mike Tomlin, llegó a cuestionar públicamente algunos comportamientos de la ahora pieza de Dallas.

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