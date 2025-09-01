Giants vs Eagles: La rivalidad eterna de la NFC East

La NFL es una liga llena de rivalidades, con encuentros memorables y enfrentamientos que quedan guardados en la memoria de los aficionados. Ese es el caso de los duelos entre los Giants y los Eagles, que es conocida como la rivalidad eterna de la NFC East.

La realidad geográfica también ayuda al morbo entre las dos ciudades. Nueva York y Filadelfia están separadas por apenas 150 kilómetros, lo que hace que los aficionados puedan trasladarse fácilmente a los partidos.

Además, como en la mayoría de las ligas estadounidenses, existe esa rivalidad también porque a Filadelfia se le considera una ciudad obrera, mientras que Nueva York es una metrópoli ostentosa, que es conocida por ser una especie de capital mundial.

Hay eventos importantes que han sucedido en lo deportivo para sumarse a todo esto. Vale la pena repasar algunos episodios históricos de los enfrentamientos entre ambas divisas.

Cada vez que se miden hay una gran tensión en el ambiente | TYSON TRISH/STAFF PHOTOGRAPHER / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

¿Cuál es el origen de la rivalidad?

Más allá del aspecto cultural de ambas ciudades, existen antecedentes en el terreno de juego que impulsaron estos duelos.

Se puede decir que todo comenzó en el año de 1960, cuando los Eagles derrotaron a los Giants en el último juego de la temporada para proclamarse campeones de la NFL. Eso creó un morbo que hasta la fecha se mantiene.

En 1981, Lawrence Taylor irrumpió en la escena, cambiando la historia de los Giants y sembrando temor en cada enfrentamiento.

En los 2000, el protagonismo se lo llevaron partidos de playoffs cargados de tensión, incluido el triunfo de Filadelfia en la ronda divisional de 2008, que acabó con las esperanzas de los campeones defensores de Nueva York.

El primer duelo fue el 15 de octubre de 1933, con un triunfo de los Giants por un contundente 56-0. Ambos conjuntos se miden dos veces por temporada y la liga se paraliza cada vez que juegan.

¿Por qué es histórica?

Estos duelos no son solo un juego del calendario regular más. Tienen otras características que hacen que las aficiones se vuelvan hostiles y que los jugadores tomen con mucha más importancia los compromisos durante cada campaña.

Es una rivalidad histórica porque se vienen enfrentando desde 1933, con resultados bastante igualados. En épocas dominan los de Nueva York, mientras que también hay períodos de tiempo en los que Filadelfia muestra su dominio.

Esa paridad entre ambas franquicias y estar en mercados de ciudades grandes ha mantenido encendida la llama cada vez que se miden.

Los momentos más importantes de la rivalidad

Es obvio que todo comenzó con fuerza en 1960, cuando los Eagles superaron 17-13 a los Giants en el Franklin Field para conquistar el título de la NFL. Fue la última vez que Filadelfia ganó un campeonato antes de la era del Super Bowl hasta 2017.

En 2006, muchos aficionados se quedaron atónitos con el regreso de Eli Manning, quien comandó una remontada para la historia. Los Giants remontaron un 24-7 en el último cuarto y ganaron 30-24 en tiempo extra

Pero esa no fue la única remontada famosa. En 2010, con el partido empatado en los últimos segundos, DeSean Jackson devolvió un despeje 65 yardas para touchdown, sellando una increíble remontada 38-31 de los Eagles.

¿Cómo va el emparejamiento histórico?

Hasta la temporada de 2024, ambos conjuntos se habían enfrentando en 183 ocasiones, con 87 victorias para los Giants y 94 triunfos para los Eagles, sumados a dos empates. En playoffs, la serie la dominan los de Filadelfia con 3 victorias por 2 reveses.

¿Cuáles son los mejores jugadores de cada equipo?

Lawrence Taylor es considerado por muchos como el linebacker más completo de la historia y en los 80 alimentó esta rivalidad, siendo clave en el esquema de los Giants. También hay que mencionar al histórico Eli Manning, dos veces ganador del Super Bowl, a Michael Strahan, con un récord de capturas en playoffs y al defensivo por excelencia, Sam Huff, quien brilló desde 1956 hasta 1963.

Por el costado de los Eagles, es imposible no mencionar a Reggie White, considerado uno de los mejores jugadores defensivos de la historia. Brian Dawkins lideró al equipo desde 1996 hasta el 2008 y Donovan McNabb, quien llevó al equipo a cinco finales de NFC y un Super Bowl, en su etapa en la liga desde 1999 a 2009.