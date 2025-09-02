Los lujos más impresionantes de los jugadores NFL

La NFL es una liga que paga contratos millonarios, sobre todo a los mariscales de campo, que suele ser la posición con mejores salarios en la liga. Como sucede en otras disciplinas, los jugadores suelen tener lujos extravagantes, que no temen en mostrar.

Desde mansiones millonarios, pasando por joyería de lujo, viajes y autos exóticos, son algunas de las muestras de riqueza que exhiben los jugadores. De hecho, estudios señalan que la mayoría de los atletas tienen más de 10 automóviles.

El contrato más grande y con el valor más alto de la NFL es el de Patrick Mahomes, con los Kansas City Chiefs, que alcanzó los 503 millones de dólares en ganancias por 10 campañas. La MLB, por ejemplo, tiene mejores acuerdos, como el de Juan Soto por $765 millones y 15 años.

A continuación, repasamos algunos lujos impresionantes de los jugadores de la NFL.

5. Patrick Mahomes

Es lógico que el mariscal de campo tenía que estar en la lista. Tiene una mansión en Kansas City que cuenta con cancha privada de golf, gimnasio, sala de juegos, sala de cine, entre otras excentricidades. Es una de las mansiones más caras de la ciudad y acostumbra a pasar tiempo con su familia, disfrutando de las comodidades de su hogar.

4. Ezekiel Elliott

Never forget @EzekielElliott's unreal rookie season when he led the league in rushing.



Who's gonna sign the 3x Pro Bowler? 👀 pic.twitter.com/hnUIsKsS0u — NFL (@NFL) June 14, 2023

A diferencia de otros jugadores, Elliott acostumbra a invertir su dinero en joyas, diamantes y relojes de platino. Colecciona relojes de alta gama, con marcas millonarias que le hacen piezas personalizadas. Las cadenas de diamantes también las usa en encuentros públicos. Es uno de los corredores más exitosos de la liga, con tres selecciones Pro Bowl y dos All-Pro en su carrera.

3. Tom Brady

Considerado el mejor jugador de todos los tiempos, Brady también exhibe lujos interesantes, conseguidos no sólo por sus grandes contratos a lo largo de su carrera, sino también por sus acuerdos de publicidad que muchos beneficios le dejaron. Uno de ellos es un jet privado que tiene para viajar con su familia y sentir una comodidad diferente en el aire. También tiene yates de lujo para sus vacaciones en el mar.

2. Antonio Brown

El wide receiver es uno de los más excéntricos de la NFL. Una vez llegó a los entrenamientos de su equipo en un globo aerostático. También tiene una colección interesante de autos de lujo, prendas de diseñador y joyas que resaltan cada vez que se le ve en público. También cuenta con una colección de zapatillas importante.

1. Russell Wilson

Wilson tiene una de las mansiones más lujosas de Denver, valorada en el momento de la adquisición en unos 25 millones de dólares. Cuenta con spa, piscina cubierta y un garaje en el que puede guardar hasta 12 autos de lujos, que es otra de sus pasiones. También, como sus colegas, colecciona joyas, relojes y otras prendas ostentosas.