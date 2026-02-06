Matthew Stafford gana el MVP de la NFL en la temporada 2025/2026

El quarterback de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la temporada 2025/2026 de la NFL por primera vez en su carrera, superando a su par de los New England Patriots, Drake Maye, uno de los favoritos por la gran temporada de su equipo, ahora presente en el Super Bowl.

Stafford, quien cumple 38 años el sábado, fue anunciado como MVP durante la ceremonia de NFL Honors celebrada el jueves. Superó también en los escrutinios al pasador de los Buffalo Bills, Josh Allen, al mariscal de campo de los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, y al corredor de los San Francisco 49ers, Christian McCaffrey.

En una votación sumamente cerrada, Stafford logró llevarse el galardón al mejor jugador de la liga en esta temporada, obteniendo 24 votos al primer lugar para sumar 366 puntos. Maye, por su parte, fue acreedor de 23 votos al primer escaño, logrando 361 unidades.

After 17 years in the league, Matthew Stafford is officially an MVP.#NFLHonors | @Invisalign pic.twitter.com/4GO1hKZXT6 — NFL (@NFL) February 6, 2026

Aunque para muchos esta designación fue una sorpresa dado el presente de los Patriots, no es menos cierto que las estadísticas de Stafford fueron sólidas. Stafford lideró a la liga con 4.707 yardas aéreas y 46 touchdowns, lanzando solo ocho intercepciones y completando el 65% de sus pases. Condujo a los Rams a una marca de 12-5 y fue elegido All-Pro del primer equipo.

Maye, por su parte, fue primero en la NFL en porcentaje de pases completados y sumó 35 touchdowns en una campaña histórica. Cabe recordar que los Pats terminaron la temporada 2025/2026 con récord de 14-3, una mejora notable respecto al 4-13 del año anterior.

Así quedó la votación al MVP de la NFL en la temporada 2025/2026:

Jugador Votos al primer lugar Puntos Stafford 24 366 Maye 23 361 Allen 2 91 McCaffrey 0 71 Lawrence 0 49

El premio, sin dudas, le dio a Stafford el energía para volver para su temporada número 18 en la NFL. Sus condiciones y salud le permitirán seguir activo al menos una campaña más en Los Angeles Rams, con los que tiene pensado ganar 16 millones de dólares en la 2026/2027 antes de convertirse en agente libre.

“Nos vemos el próximo año”, dijo Stafford en la ceremonia de NFL Honors.

Stafford un ganador del Super Bowl con los Rams tras 12 temporadas con los Detroit Lions guió a Los Angeles al Juego de Campeonato de la NFC, pero cayeron ante los Seattle Seahawks, equipo que disputará el Super Bowl con los Patriots este domingo.

Todos los ganadores de los premios de la NFL en la temporada 2025/2026

En la ceremonia de NFL Honors también se premió al resto de las figuras de la liga en las distintas categorías, amén de revelar la clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, encabezada por Drew Brees y Larry Fitzgerald, dentro de un grupo de cinco jugadores.

Estos fueron el resto de los ganadores en las distintas categorías:

Premio Ganador Jugador Más Valioso (MVP) QB Matthew Stafford, Rams Jugador Ofensivo del Año (OPOY) WR Jaxon Smith-Njigba, Seahawks Jugador Defensivo del Año (DPOY) DE Myles Garrett, Browns Novato Ofensivo del Año (OROY) WR Tetairoa McMillan, Panthers Novato Defensivo del Año (DROY) LB Carson Schwesinger, Browns Regreso del Año RB Christian McCaffrey, 49ers Entrenador del Año HC Mike Vrabel, Patriots

Más sobre la historía de la NFL