Las mayores palizas en la historia del Super Bowl

Si bien el Super Bowl se considera una de las citas deportivas y comerciales más esperadas del año, el gran partido no siempre ha sido tan reñido como algunos desearían.

Con la edición número 60 del desafío por el campeonato de la NFL a la vuelta de la esquina, el cual disputarán New England Patriots y Seattle Seahawks, se recordarán algunas de las mayores palizas de este evento a modo vitalicio.

Los Ravens apalearon a los Giants en el Super Bowl XXXV. | RVR Photos-Imagn Images

Mayores palizas en la historia del Super Bowl

Super Bowl XXIV (28 de enero de 1990)

San Francisco 49ers 55, Denver Broncos 10

Los 49ers contaron con la mejor ofensiva de la liga durante la temporada de 1989. Efectivamente, el legendaria ataque de San Francisco estuvo encabezada por el mariscal de campo Joe Montana, los receptores Jerry Rice y John Taylor, y el corredor Roger Craig. Los Niners arrasaron con un récord de 14-2 durante la regular, derrotando a los Minnesota Vikings (41-13) y a los Rams (30-3) antes de enfrentarse a los Denver Broncos. Los de la bahía se fueron al descanso con un marcador de 27-3 gracias a tres pases de touchdown de Montana. De hecho, John Elway y los Broncos no anotaron su primer y único touchdown hasta el tercer cuarto.

Super Bowl XX (26 de enero de 1986)

Chicago Bears 46, New England Patriots 10

La defensa de los Bears de 1985 es ampliamente considerada como una de las mejores unidades en la historia de la NFL, ayudando a Chicago a lograr un récord de 15-1 en la regular. Aunque New England anotó primero en ese Super Tazón a raíz de un gol de campo en el primer cuarto, Chicago totalizó 44 puntos sin respuesta. La defensa de los Bears forzó seis pérdidas de balón y registró siete capturas, limitando al ataque de los Patriots a 123 yardas totales en camino a una victoria por 36 unidades.

Super Bowl XLVIII (2 de febrero de 2014)

Seattle Seahawks 43, Denver Broncos 8

El Super Bowl XLVIII enfrentó a dos de las mejores escuadras ofensivas y defensivas de la historia de la competición. La defensa de los Seahawks, encabezada por su secundaria "Legion of Boom" con Richard Sherman, Earl Thomas, Kam Chancellor y Brandon Browner, demostró ser la más dominante. Seattle mantuvo a raya el ataque de Denver, deteniendo a una unidad que produjo números récord esa temporada con el mariscal de campo Peyton Manning. Los Hawks forzaron un safety en la primera serie ofensiva de Broncos y no miraron atrás.

Super Bowl XXVII (31 de enero de 1993)

Dallas Cowboys 52, Buffalo Bills 17

Durante las campañas de1992 y 1993 los Bills contaron con uno de los ataques aéreos más letales de la liga con Jim Kelly en rol de mariscal de campo. Desafortunadamente para Buffalo, Kelly sufrió una lesión de rodilla en la primera mitad y estuvo fuera de juego el resto de la velada. Mientras tanto, Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin y el resto de la ofensiva de los Cowboys se salieron con la suya, liderando una victoria por 35 puntos.

El Equipo de América se exhibió de gran forma en el Super Bowl XXVII | RVR Photos-Imagn Images

Super Bowl XXII (31 de enero de 1988)

Washington Redskins 42, Denver Broncos 10

Los Broncos, liderados por Elway, tomaron una ventaja de 10 en el primer cuarto, pero el partido dio un giro radical en el segundo. Doug Williams, quien sólo participó en cinco encuentros de temporada regular (dos como titular) en ese momento, lanzó cuatro pases de touchdown en el segundo cuarto para darle a Washington una ventaja de 35-10 al llegar al medio tiempo. Denver nunca volvió a anotar, y los capitalinos terminaron conquistando el anillo del Super Bowl.

Super Bowl XVIII (22 de enero de 1984)

Los Angeles Raiders 38, Washington Redskins 9

El ataque terrestre de los Raiders resultó demasiado para que la retagaurdia de Washington pudiera frenarlo. El corredor Marcus Allen, nombrado Jugador Más Valioso del desafío, transitó 191 yardas y dos touchdowns, incluyendo un acarreo de 74 yardas, entonces marca de Super Tazón, que dio a los Raiders una ventaja de 35-9 en el tercer período.

Super Bowl XXXVII (26 de enero de 2003)

Tampa Bay Buccaneers 48, Oakland Raiders 21

Jon Gruden lideró a los Bucs contra su antiguo equipo para ayudar a la franquicia de Florida a conseguir su primer Trofeo Lombardi. La legendaria unidad defensiva de Tampa Bay obligó a la ofensiva de Oakland a cometer cinco pérdidas de ovoide, anotando touchdowns en tres de ellas. Fue una de las exhibiciones defensivas más dominantes en la historia moderna de este evento.

Super Bowl XXXV (28 de enero de 2001)

Baltimore Ravens 34, New York Giants 7

La retaguardia de los Ravens se ubicó entre las mejores de la NFL durante la 2000/2001. En efecto, liderados por el linebacker Ray Lewis y el safety Rod Woodson, Baltimore limitó a los neoyorquinos a apenas 152 yardas totales, forzando cinco pérdidas. Los Ravens también contaron con el apoyo de su equipo especial, el cual devolvió dos patadas de salida para touchdowns en la victoria.

