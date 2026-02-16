Miami Dolphins dejan en libertad al receptor estrella Tyreek Hill

Los Miami Dolphins sacudieron este lunes el mercado de la temporada baja de la NFL al liberar al wide receiver estrella Tyreek Hill, informó Adam Schefter, de ESPN.

La salida de Hill, quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior y una dislocación de rodilla, le ahorrará a los Dolphins 22.8 millones de dólares en el límite salarial, añadió Schefter; por lo que la decisión más allá de ser deportiva, también es económica.

Hill apneas pudo actuar 4 partidos con los Dolphins en la temporada pasada, sumando 21 recepciones para 265 yardas y una anotación. En su carrera registra 819 pases recibidos para 11.363 yardas y 83 touchdowns.

El receptor entró a la liga en 2016, seleccionado por los Kansas City Chiefs en la quinta ronda del Draft de la NFL, y aunque inicialmente destacó como un especialista en retornos (siendo nombrado al equipo All-Pro como regresador de patadas en su año de novato), rápidamente evolucionó hasta convertirse en el receptor principal de la organización.

BREAKING: The Dolphins are releasing eight-time Pro Bowl WR Tyreek Hill, who’s recovering from a dislocated knee and torn ACL, per @adamschefter.



Hill will become an unrestricted free agent, and the Dolphins are set to save $22.8 million with his release. pic.twitter.com/PyIe2m0cGC — Yahoo Sports (@YahooSports) February 16, 2026

Hill fue una pieza fundamental para que los Chiefs alcanzaran dos Super Bowls consecutivos, combinándose de gran forma con el mariscal de campo Patrick Mahomes y siendo guiado por el entrenador en jefe Andy Reid.

En el Super Bowl LIV (2020) se coronó campeón tras vencer a los San Francisco 49ers, acumulando 105 yardas en 10 recepciones; y en el Super Bowl LV (2021), pese a que los Chiefs perdieron ante Tampa Bay Buccaneers, demostró ser la amenaza ofensiva por aire más temida de la competición.

En el 2022, Hill fue traspasado a los Dolphins, y aunque en la liga hubo dudas con respecto a su rendimiento al alejarse del sistema de Reid y los pases de Mahomes, el wide receiver lideró a la NFL en yardas por recepción (1.799) y en touchdowns (13) en la campaña de 2023.

¿Cuáles son los logros de Tyreek Hill en la NFL?

Hill ha sido en la última década uno de los mejores receptores de la NFL, colgando en sus vitrinas logros y reconocimientos pocos vistos entre sus pares en el lapso. Entre sus éxitos destacan:

Campeón del Super Bowl LIV.

8 selecciones consecutivas al Pro Bowl (ha sido seleccionado en cada una de sus primeras ocho temporadas en la liga).

5 veces Primer Equipo All-Pro.

Miembro del Equipo de la Década de 2010 de la NFL.

Líder de la liga en yardas y touchdowns recibidos (2023).

