NFL anuncia el equipo que será local en México en la temporada 2026/27

La NFL sigue con su compromiso por expandir el deporte y en la temporada 2026-2027, la liga regresará a México, con los San Francisco 49ers como equipo local, ante un club que anunciarán luego, en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El comisionado de la NFL, el ejecutivo Roger Goodell, indicó en conferencia de prensa previa al Super Bowl que el partido se disputará en diciembre, pero no dio una fecha exacta. Estos detalles, incluido el día y el rival de los 49ers, serán anunciados cuando se publique el calendario oficial de la temporada 26-27.

"Estamos encantados de recibir a los San Francisco 49ers una vez más en la Ciudad de México para el partido de la NFL en México 2026", declaró el director general de la NFL México, Arturo Olive, en un comunicado. "Esperamos con ansias volver a un país que juega un papel tan importante en el crecimiento de nuestro deporte".

Los 49ers jugarán de local fuera de Estados Unidos por primera vez desde 2010. La última vez que jugaron en México fue en 2022, cuando vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals.

Hay diversos equipos que tienen derechos internacionales de comercialización. Pero en México, los equipos que pueden ser comercializados son los siguientes: los Arizona Cardinals, los Dallas Cowboys, los Las Vegas Raiders, los Denver Broncos, los Houston Texans, los Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, los Miami Dolphins y los Pittsburgh Steelers.

"Estamos encantados de regresar a México y jugar frente a una de las aficiones más apasionadas de la liga", declaró el director ejecutivo de los Niners, Al Guido. “Tras dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en la Ciudad de México, nos entusiasma reencontrarnos con la afición mexicana y esperamos con ansias la energía que aportará la afición local para crear una verdadera ventaja de local para nuestro equipo en el extranjero”.

Los 49ers volverán al Estadio Azteca, que ha sido renovado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el tercer mundial de fútbol que reciben. En ese escenario enfrentaron a los Cardinals en el 2022.

A lo largo de su historia, el mítico escenario ha servido de sede para cinco compromisos de la NFL, en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022. Se espera que en 2027 y 2028 también se lleven a cabo encuentros oficiales de la liga en ese recinto.

Más noticias sobre la NFL