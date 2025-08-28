NFL en España: ¿Dónde comprar y cuánto cuestan los boletos?

Madrid se prepara para vivir un momento histórico con la llegada de la NFL al Santiago Bernabéu. En efecto, España será sede por primera vez de un partido oficial de temporada regular, ya que los Washington Commanders enfrentan el 16 de noviembre a Miami Dolphins, en un compromiso válido por la Semana 11.

Con este evento, la capital española se unirá al selecto grupo de ciudades internacionales que reciben juegos de la National Football League: desde Ciudad de México, Londres (Inglaterra) y Dublín (Irlanda) hasta Sao Paulo (Brasil), Frankfurt y Múnich en Alemania, país, este último, que también sumará en 2025 a su capital, Berlín, consolidando la estrategia global de la competición de expandir su presencia fuera de Estados Unidos.

El Bernabéu, icónico estadio en el que hace de local el Real Madrid, considerado el club más laureado en la historia del fútbol, preparará un emparrillado que tendrá su patada de salida el citado domingo a las15:30 hora local (09:30 Este de Estados Unidos). Se espera un lleno total, con alrededor de 84.000 aficionados disfrutando de un espectáculo deportivo y cultural sin precedentes en suelo ibérico.

La llegada de la NFL a España no sólo representa un hito deportivo; también una oportunidad cultural para los aficionados europeos y latinoamericanos que viven en dicha nación. Será una jornada especial que reunirá a seguidores locales e internacionales, consolidando a Madrid como un nuevo centro global del pasatiempo de los estadounidenses.

¿Cuáles son los precios de los boletos?

El medio DAZN acotó que la venta oficial de entradas para el Commanders-Dolphins comenzó el pasado 8 de julio al mediodía, y se realiza exclusivamente a través de la página web de la liga: www.nfl.tmtickets.es/. Este canal es el único garantizado para adquirir boletos de forma directa y segura, aunque también existen agencias autorizadas que ofrecen paquetes de hospitalidad con servicios adicionales como catering o experiencias VIP.

Los precios dependen de la ubicación dentro del estadio madridista. Según diversas fuentes y datos de mercado, los boletos más económicos parten desde unos 85 a 140 euros.

Los asientos de mejor visibilidad y cercanía al campo suelen oscilar entre 295 y 395 euros, mientras que las entradas VIP o de hospitalidad para patrocinantes y personalidades, superan fácilmente los 800 euros, ofreciendo beneficios exclusivos como acceso a zonas privadas y servicios de primera línea.

Categoría Precio (€) Precio infantil (€) Category 1 395 - Category 2 345 - Category 3 295 - Category 4 250 - Category 5 195 - Category 6 165 - Category 7 140 - Category 8 120 60 Category 9 95 - Category 10 85 42.5

¿Hay límite de boletos por persona?

Aunado a ser necesario crear una cuenta de la NFL (o iniciar sesión) antes de comprar los boletos, existe un tope de cuatro entradas por persona para la compra, con el propósito de prevenir la monopolización de estos o que terminen siendo revendidos de modo ilícito.

¿Cómo comprar paquetes para la gente que viaja a Madrid a ver la NFL?

Entretanto, el propio departamento de comunicaciones de la National Football League informó que se han puesto a disposición paquetes que incluyen hotel + entrada a través de tres proveedores oficiales: On Location, Dertour y SportsBreaks.

De esa forma, ni el organismo que rige la prestigiosa competición, ni el Real Madrid, cuyo recinto ha sido cedido para el esperado partido, se hacen responsables por la compra de paquetes en sitios webs distintos a los ya citados.

¿Dónde adquirir asientos VIP?

Asimismo, la NFL confirmó que la página web oficial del Santiago Bernabéu (https://bernabeu.realmadrid.com/es-ES) es la única vía para obtener paquetes Premium/VIP, los cuales traen consigo servicios como hospitalidad, acceso rápido, catering y merchandising.

¿Las personas con movilidad reducida pueden ingresar al partido?

La National Football League y el Santiago Bernabéu han habilitado un canal de entradas accesibles, para personas con movilidad reducida, que se pueden comprar en el teléfono +34910756 014 y en horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 (hora local).