NFL regresa a México en 2026: ¿Cuántos partidos se han jugado en el país en la historia?

La NFL volverá oficialmente a México en 2026 con un partido de temporada regular, marcando el regreso de la prestigiosa competición a suelo azteca tras varios años de ausencia.

Roger Godell, comisionado de la mediática liga de fútbol americano, anunció en conferencia de prensa que el citado desafío se disputará en Ciudad de México y está previsto para el mes de diciembre.

Aunque todavía no se han revelado los equipos ni la fecha exacta del partido, Goodell aseguró que en las próximas semanas sostendrá conversaciones con los propietarios de las franquicias para definir quiénes serán las encargadas de protagonizar el evento, el primero de la NFL en México desde 2022 cuando los San Francisco 49ers derrotaron a los Arizona Cardinals 38x10.

Esta noticia confirma lo adelantado por Goodell en octubre del año pasado cuando señaló que el regreso de la NFL a la capital mexicana era cuestión de tiempo, una vez concluidas las obras de remodelación del Estadio Azteca. Con la Copa del Mundo FIFA 2026 en el horizonte, el recinto de las Águilas del América lucirá listo listo para recibir nuevamente a dos de las organizaciones del pasatiempo de los estadounidenses.

"Estamos encantados de traer de vuelta los partidos de la temporada regular a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró Arturo Olivé, director general de la NFL en la nación latinoamericana.

ESPN acotó que los Dallas Cowboys y los 49ers han mostrado interés en protagonizar un encuentro en tierras mexicanas.

¿Cuántos juegos de la NFL se han realizado en México?

México ha sido sede de un total de cinco compromisos de ronda clasificatoria de NFL, siempre en el Estadio Azteca e incluyendo el primero disputado fuera de Estados Unidos en 2005 y el primer Monday Night Football Internacional en 2016.

Sin embargo, también ha habido contratiempos en el citado país, como la cancelación del duelo entre Los Angeles Rams y Kansas City Chiefs en 2018 debido al mal estado del campo.

A continuación, la lista de los cinco juegos oficiales realizados en México:

2 de octubre del 2005: los Arizona Cardinals vencieron a los San Francisco 49ers 31-14.

21 de noviembre del 2016: los entonces Oakland Raiders doblegaron 27-20 a los Houston Texans en el primer Monday Night Football Internacional.

19 de noviembre del 2017: los New England Patriots, con Tom Brady, apalearon a los mismos Raiders 33-8.

18 de noviembre del 2019: los Kansas City Chiefs, ya con Patrick Mahomes en rol protagónico, superaron a Los Angeles Chargers 24-17.

Los Chiefs superaron a los Chargers en un juego de NFL en México, durante 2019 | Kirby Lee-Imagn Images

21 de noviembre de 2022: los 49ers dieron cuenta de los Cardinals 38-10, en una reedición del primer partido fuera de Estados Unidos.

¿Cuál fue el último partido de la NFL que se jugó en México?

Precisamente, ese 49ers-Cardinals significó la última ocasión en que la National Football League llevó su espectáculo a suelo mexicano, motivo por el cual, la vuelta de la acción allí, en 2026, será un acontecimiento anhelado por todos.

¿Por qué la NFL dejó de jugar en México?

Las remodelaciones en el Estadio Azteca, junto al hecho de que el comisionado Goodell y su staff han venido ejecutando su ambicioso plan de expansión en Europa y otros continentes, ha influido para que la NFL no se jugara durante tres años en México.

¿Qué equipos de la NFL han jugado en México?

San Francisco 49ers, Arizona Cardinals y los Raiders, los tres en dos ocasiones, aunado a los Houston Texans, New England Patriots, Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers son las entidades que han lucido su talento en el emparrillado en Ciudad de México, mientras que los Rams (y de nuevo los Chiefs) vieron cancelada su presentación en 2018.

