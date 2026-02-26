La oferta histórica de los Dallas Cowboys que rechazó el pateador Brandon Aubrey

Los Dallas Cowboys han dado un paso importante para asegurar el futuro de uno de sus jugadores más importantes, aunque, por ahora, sin éxito. Es que los texanos presentaron una propuesta a Brandon Aubrey que lo convertiría en el pateador mejor pagado en la historia de la NFL.

No obstante, el Medio Dallas Morning News reveló que el seleccionado a tres Pro Bowls rechazó la oferta, así que seguirá en la agencia libre restringida, a no ser que llegue a un pacto con el propio America's Team próximamente.

El contrato planteado por los Cowboys contemplaba un salario promedio anual de 7.5 millones de dólares, cifra superior a los $6.4 millones que percibe actualmente Harrison Butker con los Kansas City Chiefs, quien hoy ostenta el "título" del kicker mejor remunerado de la liga. Sin embargo, el entorno de Aubrey estaría buscando un contrato cercano a los 10 millones de dólares por temporada, tras cobrar apenas $1.030.000 en la 2025/2026.

Desde Indianapolis, en pleno NFL Combine, el vicepresidente ejecutivo de la franquicia de Arlington, Stephen Jones, confirmó que las conversaciones para una extensión comenzaron antes del arranque de la campaña pasada y subrayó que retener al especialista es una prioridad para la organización.

“Hemos estado en pláticas con Aubrey desde antes de comenzar la última temporada”, dijo Jones. “Ha sido un viaje pero no hemos sido capaces de llegar al punto en el que todos podamos acordar, así que no lo hemos podido finiquitar, pero me encantaría terminarlo”.

Aubrey arribó a Dallas en 2023 como agente libre, tras su paso por los Birmingham Stallions de la United Football League. Previo a dedicarse al futbol americano, tuvo una etapa como futbolista profesional (soccer) con el Toronto FC, club que lo seleccionó en la primera ronda del SuperDraft de la MLS 2017, procedente de la Universidad de Notre Dame.

Su impacto en la NFL ha sido inmediato, al punto de ser el único pateador elegido al Pro Bowl en cada una de sus primeras tres zafras, junto a un All-Pro y registrar efectividad del 88.2% en goles de campo.

Igualmente, el apodado "Mr. Consistent" se convirtió en el primer jugador de siempre en acertar tres patadas de al menos 60 yardas en una misma contienda, mientras que sus seis anotaciones en patadas de 60 yardas o más representan la mayor cifra de todos los tiempos. Por otro lado, también posee el récord global de field goals en tres ejercicios, cortesía de 112.

