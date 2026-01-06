Así quedó el orden de selección del Draft de la NFL de 2026 para los equipos que no clasificaron a los playoffs

Con la conclusión de la temporada regular 2025 de la NFL, el panorama del Draft de 2026 comienza a tomar forma.

Es cierto que todavía faltan los playoffs por disputarse; sin embargo, ya se ha definido el orden de las18 selecciones principales de la primera ronda, trayendo consigo que varias franquicias empiecen a trazar su estrategia de reconstrucción o fortalecimiento del roster de cara al futuro a corto, mediano o largo plazo.

En lo más alto del tablero aparecen Las Vegas Raiders, quienes contarán con la primera escogencia global del venidero draft, a celebrarse, dicha fase, el 23 de abril. Tras una campaña decepcionante, la entidad de Nevada tendrá la oportunidad de elegir al mayor prospecto de la clase, bien sea un quarterback o un jugador defensivo generacional.

Hay que acotar que detrás de los Raiders se ubican los New York Jets, segundos en el orden, y los Arizona Cardinals, quienes completan el podio inicial con el tercer pick.

El resto de la lista definitiva aún no está completamente cerrada, ya que las posiciones que van de la 19 a la 32 dependerán directamente de lo que ocurra en una postemporada que comienza este sábado y culminará con el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en Santa Clara, California. Como es habitual, los equipos que avancen más lejos en playoffs elegirán de último en cada ronda.

Pero al margen del orden, el draft de 2026 también será especial por su sede, pues Pittsburgh albergará el evento por primera vez en su historia; una elección simbólica para una de las ciudades más emblemáticas del fútbol americano. Las rondas dos y tres tendrán lugar el 24 de abril, un día después de la primera, al tiempo que el evento cerrará puertas el 25 con las vueltas cuatro, cinco, seis y siete.

Como ya es tradición, los canjes han tenido un impacto significativo en la configuración de la primera ronda. Es que ESPN agregó que cuatro organizaciones no contarán con selecciones en ese tramo: Atlanta Falcons; Green Bay Packers; Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts, luego que sus picks cambiaran de manos debido a distintos movimientos estratégicos.

Con el escenario parcialmente definido, el venidero Draft de la NFL empieza a generar expectativas tanto en aficionados como en las oficinas del grueso de las 32 las franquicias. A falta de que los playoffs terminen de ordenar el tablero, la cita de escogencia de novatos promete ser una de las más intrigantes de los últimos años.

Así quedó el orden de las primeras 18 selecciones del Draft de la NFL de 2026:

Pick Equipo Récord Nota 1 Las Vegas Raiders 3-14 Primera vez con el #1 desde 2007 2 New York Jets 3-14 3 Arizona Cardinals 3-14 4 Tennessee Titans 3-14 5 New York Giants 4-13 Cayeron del top 2 tras ganar en la última semana 6 Cleveland Browns 5-12 7 Washington Commanders 5-12 8 New Orleans Saints 6-11 9 Cincinnati Bengals 6-11 10 Kansas City Chiefs 6-11 Fuera de playoffs por primera vez en años 11 Miami Dolphins 7-10 12 Dallas Cowboys 7-9-1 13 Los Angeles Rams 8-9 Vía Atlanta Falcons 14 Baltimore Ravens 8-9 15 Tampa Bay Buccaneers 8-9 16 New York Jets 8-9 Vía Indianapolis Colts 17 Detroit Lions 9-8 18 Minnesota Vikings 9-8

