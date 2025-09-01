Packers vs Bears: Así nació la rivalidad más antigua de la NFL

La NFL es una competición marcada por grandes historias y enfrentamientos que trascienden lo deportivo. Claro está, pocas rivalidades representan mejor la esencia de la lucha que la sostenida por Green Bay Packers y Chicago Bears, pugna que nació hace más de un siglo y que aún sigue escribiendo capítulos memorables.

Es que Green Bay y Chicago no es sólo un clásico deportivo; es un espejo del fútbol americano tradicional. Desde aquel primer partido en 1921 hasta las batallas recientes, semejante duelo ha ofrecido espectáculo, emociones y leyendas que trascienden generaciones.

Además, el hecho de que ambas escuadras pertenezcan a la NFC Norte es otro argumento en favor de una "enemistad" que ostenta una tradición como ninguna en la National Football League.

¿Cuál es el origen de la rivalidad?

El enfrentamiento inaugural se remonta al 22 de noviembre de 1921 cuando los Chicago Staleys, equipo que poco después adoptaría el nombre de Bears, se midieron a los Packers. Fue el inicio de un choque de estilos y pasiones que, con el paso del tiempo, se transformaría en la rivalidad más longeva de la liga.

Hay que acotar que las dos organizaciones forman parte de las que dieron forma a la NFL y, al compartir división desde sus primeros días, rivalizan dos veces por campaña.

¿Por qué es histórica?

Ser la rivalidad más antigua del circuito profesional estadounidense, con 207 capítulos disputados, es un factor de peso para sostener un clásico que también ha sido invadido por la calidad de dos franquicias que han levantado en múltiples ocasiones el Trofeo Vince Lombardi.

Los Bears, a lo largo de las décadas, han sido identificados gracias a un fútbol de corte defensivo, de la mano de nombres que marcaron época en la retaguardia. Por su parte, The Pack ostenta tradición ofensiva, especialmente con mariscales de campo legendarios que cambiaron la historia de la entidad y del deporte. Una contraposición de estilos que consolidó un duelo único en el torneo.

Los momentos más importantes de la rivalidad

En 1921 los Staleys salieron airosos en el primer juego entre sí y dominaron la serie durante buena parte de la década de 1930, marcando territorio en los inicios de este clásico.

Pero ya en los 60's, debido a la era Lombardi en rol de entrenador en jefe, los Packers se transformaron en una auténtica potencia, conquistando cinco campeonatos y los dos primeros Super Bowls de siempre, trayendo consigo el cambio de poder en la citada confrontación.

Asimismo, la llegada de Brett Favre y posteriormente Aaron Rodgers impulsó un dominio casi absoluto de Green Bay en los 90's y 2000's, dejando atrás a Chicago en la serie particular.

Entretanto, el club de Wisconsin dio un golpe de efecto en el NFC Championship Game 2010, quizás el duelo más trascendental de la historia moderna entre ambos, al vencer 21-14 a los de Illinois en el propio Soldier Field de la Ciudad de los Vientos.

De igual forma, el grito “I still own you!” (ustedes me siguen perteneciendo) de Aaron Rodgers a los fans de Chicago en 2021, tras anotar un touchdown, resumió la dictadura de Green Bay en los últimos años.

¿Cómo va el emparejamiento histórico?

Hasta la fecha, Packers y Bears se han visto las caras 207 veces en todas las instancias posibles, con balance para los primeros de 107 victorias frente a 95 de sus clásicos oponentes, junto a cinco empates.

Sin embargo, en los playoffs la balanza luce nivelada a un triunfo para cada lado, en una prueba de que a la hora de la verdad, nada está dicho.

¿Cuáles son los mejores jugadores de cada equipo?

Bart Starr, Don Hutson, Reggie White y, por supuesto, tanto Favre como Rodgers son catalogados los mayores símbolos deportivos de Green Bay en su historia.

A su vez Walter Payton, Dick Butkus, Mike Singletary, Brian Urlacher y Sid Luckman pueden considerarse los mejores de siempre en Chicago.