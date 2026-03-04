Patriots dejarán en libertad al 4 veces Pro Bowler Stefon Diggs

Los New England Patriots, que vienen de caer en el Super Bowl ante los Seattle Seahawks, soltaron una bomba en el mercado de la NFL este miércoles, al informarle al wide receiver estrella Stefon Diggs que lo dejarán en libertad el próximo 11 de marzo, cuando comience el nuevo año de la liga.

Tom Pelissero, de NFL Network, informó el movimiento, agregando que Diggs tenía previsto recibir 6 millones de dólares totalmente garantizados el 13 de marzo, por lo que su corte de la nómina de los Patriots es una decisión basada mayormente desde el plano económico. El corte le ahorra a los Patriots aproximadamente $16.8 millones en el tope salarial de 2026.

Cabe recordar que el jugador de 32 años se unió a los Patriots la temporada baja pasada tras firmar un contrato de tres años por 63.5 millones de dólares como agente libre. El receptor se convirtió en la principal arma ofensiva de los Pats la campaña pasada, liderando al equipo en recepciones (85) y yardas recibidas (1.013) y anotó cuatro touchdowns.

Tras conocerse la noticia, Diggs publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales (Instagram):

"GRACIAS por un año increíble... Hasta que nos volvamos a encontrar", escribió el jugador. "GRACIAS por un año increíble. Somos familia por siempre, Patriots", colgó en otra historia.

Patriots set to release WR Stefon Diggs after the start of the league year. (via @tompelissero) pic.twitter.com/63srpnVwT1 — NFL (@NFL) March 4, 2026

Previamente, Diggs había tenido un gesto simbólico al dejar de seguir a los Patriots en Instagram y borrar fotos relacionadas con el equipo, lo que muchos interpretaron como un preámbulo a su salida.

A lo largo de su carrera (hasta inicios de 2026), Diggs ha acumulado números de élite, por lo que no tardará en escuchar ofertas de equipos competitivos que necesiten de un arma ofensiva aérea de cara a la próxima temporada.

Durante su carrera, Diggs ha superado la marca de las 11.500 yardas totales, ha anotado 74 touchdowns por aire y registrado 6 temporadas consecutivas con más de 1.000 yardas (2018-2023).

"No solo por su futuro, sino por lo que fue capaz de hacer por nosotros al venir y brindar liderazgo... fue una presencia muy buena cada semana", dijo el entrenador en jefe Mike Vrabel durante el NFL Scouting Combine.

¿Cuáles son sus premios y logros en la NFL?

First-team All-Pro: 2020.

Second-team All-Pro: 2022.

Pro Bowl: 4 selecciones consecutivas (2020, 2021, 2022, 2023).

PFWA All-Rookie Team: 2015.

Mención Honorífica: Ganador del premio "Himmy" de ESPN (voto de los fanáticos) en la semana 5 de la temporada 2025 tras una gran actuación contra su antiguo equipo, los Bills.

