Patriots vs Jets: ¿Cómo creció la tensión y tradición en la NFL?

En la NFL existen choques que superan la competencia dentro del campo. Y uno cargado de historia, hostilidades y traiciones es el que protagonizan New England Patriots y New York Jets.

Dicha enemistad no trata únicamente de dos franquicias que comparten división desde hace más de cinco décadas, sino de dos ciudades, Boston y New York, que han cultivado una animadversión cultural y deportiva en múltiples escenarios.

Claramente, lo que comenzó como un simple choque divisional en los 60s se transformó en una de las grandes rivalidades del fútbol americano profesional, la cual trasciende el escenario del entretenimiento a niveles impensados.

¿Cuál es el origen de la rivalidad?

La historia arranca en 1960, cuando los neoyorquinos nacen bajo el nombre de Titans, aunque tres años después (1963) adoptan oficialmente la denominación de Jets, iniciando su camino entre las caras visibles de la AFL.

En 1970, tras la fusión de AFL con NFL, Patriots y Jets quedaron agrupados en la división AFC Este, significando enfrentarse dos veces por ronda regular. Esta constancia en el calendario, aunado a la cercanía geográfica entre Boston y New York alimentó una rivalidad que no tardó en intensificarse.

Es que desde el inicio, el clásico en cuestión trascendió lo meramente deportivo, al punto de convertirse en una batalla cultural entre dos regiones con identidades muy marcadas y que en raras ocasiones encuentran puntos en común.

¿Por qué es histórica?

A diferencia de otros duelos con balances dominantes claros, Pats–Jets ha tenido etapas en las que se han alternado la hegemonía. En las primeras décadas, luego de la citada fusión, la franquicia de la Gran Manzana dominaba el cara a cara, mientras que la de Massachusetts poseía la fama de club menor dentro de la competición.

Pero el giro radical llegó en el cambio de siglo, ya que New England pasó de ser una organización con pocas aspiraciones, y una sola participación en el Super Bowl, a erigirse en la dinastía por excelencia de las recientes décadas.

Los momentos más importantes de la rivalidad

Después que en los 70's y 80's los Jets fueran una potencia y los Patriots un equipo sin grandes expectativas, New England alcanzó su primera presencia en el Super Tazón de la 96/97, y, posteriormente, su entrenador en jefe Bill Parcells, cambió de bando para unirse a los Jets, encendiendo las hostilidades de esta pugna.

Paradójicamente, tres años más tarde, Bill Belichick debía sustituir a Parcells en función de coach principal de los neoyorquinos, pero renunció a través de una servilleta y se unió a los bostonianos. Semejante transacción fue el puntapié inicial de la mayor dinastía del siglo XXI, cortesía de seis anillos de NFL y nueve presencias en el partido por el Trofeo Vince Lombardi desde 2002.

Por otro lado, el capítulo más polémico en esta enemistad se dio cuando los Jets denunciaron a los Pats por grabar ilegalmente las señales, creándose el famoso y polémico caso Spygate.

Ya en lo netamente deportivo, New York sorprendió al entonces favorito New England en la ronda divisional de los playoffs de la 2009/2010, siendo uno de los mejores triunfos de la organización en décadas.

¿Cómo va el emparejamiento histórico?

Las dos escuadras se han medido en 130 ocasiones sumando ronda regular y postemporada, con balance de 76 triunfos para Patriots por 54 de Jets.

Eso sí, los neoyorquinos dominan el cara a cara vitalicio en playoffs, producto de una foja de 2-1, demostrando que a la hora de la verdad, con las inclemencias del invierno estadounidense en enero, cualquiera le gana a cualquiera.

¿Cuáles son los mejores jugadores de cada equipo?

Obviamente, Tom Brady es el mejor jugador en la historia de New England, seguido de Rob Gronkowski, Ty Law y Tedy Bruschi.

Entretanto Joe Namath, Curtis Martin (jugó en ambos equipos), Darrelle Revis (también representó a los dos clubes) y Mark Gastineau son los mayores abanderados vitalicios de New York.