¿Por qué los Chiefs reestructuraron el contrato de Patrick Mahomes?

Los Kansas City Chiefs han dado un paso importante en la planificación financiera de cara a la temporada 2026/2027 de la NFL, al reestructurar el contrato de su principal figura, Patrick Mahomes.

El analista Jason Fitzgerald, de Over the Cap, agregó que los de Missouri configuraron el pacto laboral de su estelar mariscal de campo con el objetivo de generar mayor flexibilidad dentro del tope salarial de la liga.

En efecto, la franquicia en cuestión convirtió 54.4 millones de dólares del sueldo del ganador de tres Super Bowls en un bono de firma, maniobra que ahora permite a la primera liberar $43.500.000 de espacio. Gracias a esta modificación, el impacto de Mahomes en la nómina de los Chiefs para la próxima campaña se reduce considerablemente, pasando de $78.2 millones a $34.6 millones; una decisión que responde a la necesidad de equilibrar las finanzas del equipo en un receso que empezó con un margen muy reducido y que actualmente todavía lo mantiene aproximadamente 11 millones de dólares por encima del límite establecido.

The Kansas City Chiefs restructured Patrick Mahomes’ contract this week, lowering his salary cap number from $78.2 to $34.65 million for the upcoming season and creating $43.56 million in salary cap space, as @Jason_OTC reported. pic.twitter.com/2MShU1GAmq — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 18, 2026

La reestructuración, sin embargo, traslada parte del peso económico hacia el futuro, pues como consecuencia de dicha operación, el impacto salarial del quarterback superará los $85.000.000 en 2027, cifra elevada que refleja tanto el valor del doble MVP de la National Football League como el compromiso de Kansas City por mantenerse competitivo en el corto plazo mientras continúa construyendo el proyecto alrededor de su mayor luminaria.

Vale acotar que semejante movimiento financiero llega después de una temporada atípica para los Chiefs, quienes quedaron fuera de los playoffs por primera vez desde 2014. Igualmente, el ciclo reciente de la organización ha sido uno de los más exitosos del siglo XXI, alcanzando cinco Super Bowls desde 2020 y conquistando tres de ellos.

Por su parte Mahomes, considerado uno de los rostros influyentes del deporte estadounidense a día de hoy, atraviesa un proceso de recuperación física luego de someterse a una cirugía en la rodilla izquierda para reparar dos ligamentos dañados, incluido el cruzado anterior. A pesar de la gravedad de la lesión, su objetivo y el del cuerpo médico de su escuadra es quedar listo para la Semana 1 de la ronda regular.

En lo individual, el apodado "Showtime" continúa acumulando reconocimientos que respaldan su preponderancia dentro del emparrillado, así que con su nueva estructura salarial definida, Kansas City buscará recuperar protagonismo competitivo, al tiempo de confiar en que su líder regrese plenamente recuperado para encabezar una nueva carrera hacia otro Trofeo Lombardi.

