¿Por qué los Cowboys cortaron a Logan Wilson de cara a la próxima temporada?

Los Dallas Cowboys hicieron un movimiento sorpresivo este fin de semana al cortar de la nómina al apoyador Logan Wilson tras haberlo adquirido en la fecha límite de cambios durante la temporada pasada.

El movimiento ahorra 6.5 millones de dólares de espacio en el tope salarial para los Cowboys, que siguen moviéndose en el mercado de la NFL tras una campaña en la quedaron fuera de los playoffs pese a quedar segundos en la NFC Este con marca de 7-9-1.

En siete partidos, Logan Wilson acumuló 28 tackles y un balón suelto forzado, pero solo fue titular en un juego. A pesar de los problemas en la posición y la defensiva en general, los Cowboys mantuvieron a Kenneth Murray Jr. como titular por encima de Logan Wilson, quien nunca convenció a los entrenadores de la organización.

Wilson fue pieza importante en la defensiva de los Cincinnati Bengals durante su carrera, especialmente en la campaña que los llevó al Super Bowl LVI (2021), donde lideró la postemporada en tackles, pero perdió el partido por el campeonato ante Los Angeles Rams. Sin embargo, en los Cowboys no pudo demostrar esa producción en las pocas oportunidades que tuvo. Trascendió que con el cambio de coordinador defensivo y esquema, quedó relegado en Dallas.

Cowboys are releasing LB Logan Wilson, as @VoiceOfTheStar also reported. Cowboys acquired Wilson from the Bengals at the trade deadline last year in exchange for a 2026 seventh-round draft pick. pic.twitter.com/NrVnDPEjpO — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 20, 2026

Recuérdese que los Cowboys entregaron una selección de séptima ronda del draft a los Cincinnati Bengals para adquirir a Wilson antes de la fecha límite. En Cincinnati, donde fue elegido capitán en el 2025, fue enviado a la banca para darle su lugar al novato Barrett Carter.

Wilson seguramente encontrará un nuevo destino en la NFL en las próximas semanas, ya que talento puede ser de valor para cualquier equipo. Es un linebacker sólido, consistente, con buen historial de tackles y cobertura. Con más de 500 tackles y dos dígitos en intercepciones, tiene un currículo que lo pone en la categoría de veterano valioso.

¿Cuáles fueron los números de Logan Wilson en los Cincinnati Bengals?

Wilson es uno de los linebackers más productivos de Cincinnati en el último lustro, con fuertes volúmenes de tackles y una sorprendente cantidad de intercepciones para su posición, algo poco común para un linebacker en la NFL.

Estos fueron sus totales con la camiseta de los Bengals:

Partidos jugados con Bengals: 76

Tackles combinados: 496

Solo: 273

Asistencias: 223

Sacks (capturas): 5.5

Intercepciones: 11

Placajes defendidos: 25

Fumbles forzados: 7

Recuperaciones de balón: 3

