¿Por qué los Miami Dolphins dejarán en libertad al quarterback Tua Tagovailoa?

Los Miami Dolphins sacudieron el mercado de la NFL este lunes al decidir que dejarán en libertad al quarterback Tua Tagovailoa este miércoles, en el inicio oficial del año de competición de la liga.

Los Dolphins tomaron a Tagovailoa como la quinta selección global del Draft de la NFL en 2020 para que fuera el mariscal de campo del equipo por al menos una década, sin embargo, las continuas lesiones del jugador impidieron que el proyecto siguiera adelante, conllevando a su liberación esta semana.

Su liberación se produce menos de dos años después de que Miami le firmara una extensión de contrato de cuatro años y $212.4 millones, lo que habla del compromiso que tenían ambas partes de llevar adelante el plan que se tuvo desde el draft.

Los Dolphins designarán la transacción como una transferencia posterior al 1 de junio, distribuyendo su impacto salarial de $99 millones en dos temporadas, según informó Ian Rapoport de NFL Network.

Cabe recordar que Tagovailoa solo jugó una temporada completa con Miami, en 2023. En total, el jugador de 28 años fue titular en 76 partidos, completando el 68% de sus pases, con un promedio de 3,027 yardas y 20 touchdowns contra 10 intercepciones por temporada. Sin dudas, el mariscal de campo tendrá mercado de cara a la próxima temporada de la NFL, siempre y cuando se pueda mantener en el emparrillado, sano y lejos de las molestias físicas.

Pese a su exorbitante talento, el 2025 fue un año de regresión alarmante. Tua registró los peores números como profesional: 2,660 yardas, 20 touchdowns y 15 intercepciones (el máximo de su carrera). La falta de movilidad y las dificultades para procesar defensas bajo presión llevaron a que perdiera la titularidad ante el novato Quinn Ewers al final de la temporada.

¿Cuáles son sus números totales y palmarés en la NFL?

A lo largo de su carrera en Miami (2020-2025), sus estadísticas acumuladas son:

Yardas por pase: 18,166.

Touchdowns: 120 (contra 59 intercepciones).

Rating de pasador vitalicio: 96.4.

Récord como titular: 44 victorias y 32 derrotas.

¿Cuáles son sus posibles destinos en la NFL tras salir de los Dolphins?

Tagovailoa seguramente tendrá pretendientes en la agencia libre, sobre todo por la escasez de mariscales de campo con talento en la actualidad. Los New York Giants, Los Angeles Rams y los Pittsburgh Steelers podrían tocar su puerta en las próximas horas.

