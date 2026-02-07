¿Por qué Tom Brady no apoya a los Patriots en el Super Bowl LX ante los Seahawks?

Tom Brady, la mayor figura en la historia de los New England Patriots, aseguró que vivirá el próximo Super Bowl LX, este domingo en Santa Clara, sin inclinaciones hacia ningún equipo, pese a que la franquicia de Foxborough disputará el Trofeo Lombardi ante los potentes Seattle Seahawks.

El legendario ex quarterback, quien ahora es analista de la NFL para una prestigiosa cadena televisiva, explicó en la estación radial Sirius XM que su intención es disfrutar del encuentro cumbre de la 2025/2026 como un aficionado más, dejando claro que ya no se siente ligado competitivamente a ningún club en particular.

"No tengo preferencias en este partido, que gane el mejor. En cuanto a los Patriots, este es un nuevo capítulo en New England y me alegra que todos hayan acogido con entusiasmo el régimen de Mike Vrabel. Nosotros lo hicimos durante 20 años. Hubo un pequeño paréntesis, pero los Pats están de vuelta y es un momento muy emocionante para todos", declaró Brady en el podcast "Let’s Go".

El dueño de múltiples anillos de NFL también reconoció que su vida ha atravesado distintas etapas profesionales y personales, desde sus años universitarios en Michigan hasta sus dos décadas con los Patriots y su posterior paso por los Tampa Bay Buccaneers. Actualmente, aunado a su rol en transmisiones deportivas e inversiones en el deporte, el ex mariscal disfruta el fútbol americano desde una perspectiva diferente, apoyando a las personas con las que mantiene vínculos personales más allá de los colores de un equipo. "Realmente apoyo a las personas que me importan, a las personas de las que conozco el trabajo que realizan para lograr sus objetivos. Así que realmente quiero sentarme como aficionado y disfrutar del juego , disfrutar del momento".

Las declaraciones del para muchos GOAT del fútbol americano llegan en un contexto especial para la franquicia de Nueva Inglaterra, que recientemente rindió homenaje a su legado retirando el jersey número 12 y presentando una estatua en su honor en el Gillette Stadium, reconociendo así la huella imborrable que dejó durante la etapa más exitosa de un club que ha hecho historia en el siglo XXI.

¿Qué ganó Tom Brady con los Patriots?

La trayectoria de Tom Brady con los Patriots marcó una era dorada en la National Football League, al punto que durante sus 20 ejercicios con dicha organización disputó nueve Super Bowls y conquistó seis anillos, además de ser nombrado Jugador Más Valioso del duelo cumbre en cinco ocasiones.

De igual forma, el nacido en California sumó tres MVP de ronda regular y participó en 15 Pro Bowls (Juego de Estrellas), agregando tres selecciones al All-Pro.

Tom Brady disputó nueve Super Bowls con los Patriots | Bob Breidenbach/The Providence Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

¿Cómo salió Tom Brady de los Patriots?

Su salida del equipo se produjo en marzo de 2020 cuando finalizó su contrato con New England y decidió probar la agencia libre por primera vez en su carrera.

Con el paso de los años se habían generado tensiones deportivas y diferencias sobre el futuro de TB12 dentro de la entidad de Massachusetts, lo que finalmente le llevó a elegir a los Buccaneers, con quienes conquistó un séptimo campeonato global de NFL.

¿Cuánto dinero ganó Tom Brady con los Patriots?

Brady tampoco pasó desapercibido a nivel de ganancias salariales. De hecho, devengó alrededor de 350 millones de dólares entre sueldos y bonos con los del Gillette Stadium, sin incluir sus acuerdos por patrocinio e imagen.

Ya retirado del emparrillado desde 2022, el GOAT del deporte del ovoide, el casco y las hombreas observa el presente de los Patriots a la distancia, consciente de que su legado forma parte de la historia de la franquicia.

