¿Por qué el wide receiver de los Patriots Mack Hollins entró al Super Bowl LX vestido de preso?

El receptor abierto de los New England Patriots, Mack Hollins, volvió a captar la atención antes de un partido importante de su equipo, ahora en el Super Bowl LX.

Efectivamente, el excéntrico jugador de 32 años volvió a exhibir su particular rutina, ahora en un nuevo nivel, recordando que los tiempos recientes se ha hecho viral en varias ocasiones por sus peculiares elecciones de vestimenta y su costumbre de caminar descalzo a la hora de llegar al estadio de turno.

En esta ocasión, Hollins apareció en las inmediaciones del Levi's Stadium, donde se disputa el Super Bowl de la NFL entre sus Pats y Seattle Seahawks, con un atuendo que recordaba a un uniforme de prisionero, incluso con las manos esposadas como parte de la llamativa puesta en escena.

El citado wide receiver completó su singular aparición con una mascarilla y sosteniendo una camiseta de fútbol americano perteneciente a la etapa escolar de su ahora entrenador en jefe, Mike Vrabel, lo que rápidamente generó conversación entre aficionados y medios presentes.

Mack Hollins arrives for the Super Bowl.

-@CLNSMedia pic.twitter.com/LmyAohzanN — Patriots on CLNS (@PatriotsCLNS) February 8, 2026

Pero la escena no terminó ahí, ya que durante el calentamiento previo al choque frente a los Seahawks, Hollins saltó al emparrillado vistiendo el jersey de la preparatoria de Vrabel, en un gesto interpretado como una muestra de apoyo y respeto hacia su coach. Fiel a su estilo, el ex de Philadelphia Eagles y Buffalo Bills, entre otras franquicias, volvió a demostrar que su personalidad es tan distintiva fuera y dentro del campo.

A partir de su llegada a New England para el curso regular 2025, Hollins se ha consolidado como una pieza valiosa en el andamiaje ofensivo del club. Su capacidad para aportar en momentos clave, junto a su versatilidad y experiencia, ha contribuido al buen rendimiento en ataque de unos Patriots que consiguieron el título de AFC Este y posteriormente ganaron sus tres duelos de playoffs, a fin de instalarse en este Super Tazón. Además, la energía y carácter del nacido en el estado de Maryland han ayudado a reforzar la identidad del vestuario, algo que el propio cuerpo técnico ha destacado en varias oportunidades.

Más allá de sus extravagantes rutinas antes de cada cotejo, quien se llevara el Trofeo Lombardi con los Eagles en la 2017/2018 continúa demostrando que su enfoque competitivo y compromiso son factores importantes en su rendimiento semanal. Mientras los Patriots buscaban apuntarse el séptimo anillo en la historia de la organización, el receptor abierto sigue resaltando en base a personalidad y excentricismo.

