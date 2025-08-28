¿Quiénes son las primeras árbitras en la NFL?

Históricamente dominado por hombres en el campo y fuera de él, la NFL ha comenzado a abrir espacios significativos a las mujeres en el arbitraje.

Aunque el camino ha sido lento y lleno de desafíos, dos mujeres destacan como pioneras a la hora de romper barreras en roles de juezas dentro de la prestigiosa competición estadounidense de fútbol americano: Shannon Eastin y Sarah Thomas.

La incursión tanto de Eastin como de Thomas ha sido fundamental para generar oportunidades a futuras generaciones de mujeres interesadas en el arbitraje. Es cierto que el número de oficiales femeninas en la NFL aún es reducido (Maia Chaka, Robin DeLorenzo y Karina Tovar completan el grupo de las que llegaron a impartir justicia o se mantiene en la competición); sin embargo, la puerta está abierta y la liga ha demostrado disposición de continuar promoviendo la diversidad en sus filas.

Shannon Eastin fue la primera mujer en arbitrar un encuentro de NFL | Matthew Emmons-Imagn Images

Shannon Eastin: la primera en pisar el emparrillado

En 2012, durante la huelga de árbitros que obligó a la National Football League a recurrir a oficiales suplentes, Eastin hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido de temporada regular, pues su debut llegó el 9 de septiembre en un encuentro entre Detroit Lions y St. Louis Rams (franquicia hoy mudada a Los Angeles).

Pese a que su participación fue breve y no logró un lugar permanente dentro del cuerpo arbitral de la liga, Eastin dejó una huella imborrable. Su presencia en el emparrillado sirvió de inspiración para otras mujeres y mostró que el arbitraje femenino en el mediático deporte era posible, acabando así con un muro simbólico que había permanecido intacto por décadas.

Sarah Thomas: consolidada en la NFL

El verdadero punto de inflexión de la NFL llegó en 2015 cuando Sarah Thomas fue contratada como la primera referee a tiempo completo en la contienda.

Procedente de una destacada trayectoria en el arbitraje universitario, incluso en conferencias de alto nivel como la Conference USA, Thomas se ganó rápidamente el respeto de jugadores, entrenadores y colegas.

Reconocible por su característica cola de caballo bajo la gorra, Thomas se convirtió en referente no sólo por su profesionalismo, sino también debido a su capacidad a la hora de manejar partidos de alta exigencia.

De hecho, volvió a marcar un hito en 2021 al ser la primera mujer en encargarse de un Super Bowl, dado que formó parte del equipo de jueces en la edición LV entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs. Su presencia en el evento deportivo más visto de Estados Unidos simbolizó la apertura definitiva de la liga hacia la inclusión en el arbitraje.