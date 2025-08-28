¿Quiénes son las primeras entrenadoras en la NFL?

La NFL ha sido durante décadas un entorno dominado por los hombres, no sólo en el emparrillado, sino en los banquillos y oficinas técnicas.

Eso sí, la liga profesional de fútbol americano ha dado pasos importantes hacia la inclusión femenina en los tiempos recientes, dado que algunas mujeres han roto barreras y abierto camino para futuras generaciones de entrenadoras.

De hecho, desde 2016 Kathryn Smith, Katie Sowers, Jennifer King, Lori Locust y Maral Javadifar han inscrito sus nombres en la historia como referentes de este cambio cultural en la mediática competición estadounidense.

Es cierto que el número de mujeres en cuerpos técnicos de las franquicias de NFL sigue siendo reducido; no obstante, cada paso dado por Smith, Sowers, King, Locust y Javadifar ratifica que el citado ente puede ser un espacio más inclusivo y diverso.

Kathryn Smith: la primera en abrir la puerta

En 2016, los Buffalo Bills anunciaron la contratación de Smith en función de asistente de control de calidad de equipos especiales, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un cargo oficial dentro de un staff técnico de National Football League.

Pese a que sólo trabajó un curso en dicho rol, la llegada de Smith a Buffalo fue un símbolo de progreso para un torneo en el que hasta ese momento la presencia femenina estaba limitada a áreas administrativas o médicas.

Katie Sowers: la primera en un Super Bowl

El gran salto de visibilidad de las chicas llegó en 2020, cortesía de Katie Sowers, entonces asistente ofensiva de los San Francisco 49ers y quien se erigiría en la primera de su sexo en participar en un Super Bowl.

Su presencia en la edición LIV del Trofeo Vince Lombardi, en la que los 49ers perdieron ante Kansas City Chiefs, significó un momento único transmitido a millones de espectadores en todo el planeta.

Jennifer King: rompiendo doble barrera

En 2021, otra barrera se rompió con Jennifer King, la primera coach afroamericana de tiempo completo en la NFL, que fungió como asistente de corredores en los Washington Commanders.

La presencia de King, quien demostró con su preparación y capacidad que las oportunidades podían trascender más allá de los nombres pioneros, representó un avance en la intersección de género y diversidad racial en el fútbol americano profesional.

Lori Locust y Maral Javadifar: campeonas del Super Bowl

Ese mismo año en el Super Bowl LV, dos entrenadoras dejaron una huella imborrable en los anales, ya que la asistente de línea defensiva, Lori Locust, y la asistente de fuerza y acondicionamiento, Maral Javadifar, formaron parte del cuerpo técnico de unos Tampa Bay Buccaneers que vencieron a los Chiefs para quedarse con el Vince Lombardi.

Fue la primera ocasión en la que dos chicas estuvieron en el staff ganador de un Super Tazón, consolidando el impacto femenino en roles estratégicos y de preparación física.