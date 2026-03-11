Quarterback Daniel Jones acuerda con los Indianapolis Colts por $88 millones

Los Indianapolis Colts y el mariscal de campo Daniel Jones acordaron este miércoles por dos temporadas y 88 millones de dólares, según informó Adam Schefter, de ESPN; en lo que es considerado un contrato histórico en la NFL.

El pacto entre ambas partes podría elevarse a 100 millones de dólares con incentivos, lo que le daría a Jones y salario promedio anual de 50 millones de dólares.

Este es el mayor acuerdo de dos años en la historia de la NFL. Ambas partes habían estado trabajando para concretar un nuevo contrato desde que los Colts le asignaron la etiqueta de jugador de transición a Jones a principios de este mes.

La etiqueta de jugador de transición garantizaba que Jones estaría en Indianápolis con un contrato de una temporada por 37.8 millones de dólares a menos que un equipo le firmara un nuevo convenio. Jones firmó un contrato de un año por 14 millones de dólares con los Colts la temporada baja pasada como agente libre, dejando un 68% en pases completados, 3.101 yardas, 19 touchdowns y 8 intercepciones en 13 partidos.

Históricamente, Jones acumula 17.683 yardas por aire, con 89 anotaciones, 55 ovoides interceptados y 64.7% en pases completados.

Cabe recordar que Jones lideró a los Colts a un récord de 8-2 en los primeros 10 partidos antes de sufrir una rotura del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada a principios de diciembre. La campaña del equipo se vino abajo con su lesión, por lo que esta vez el objetivo es mantenerlo sano en busca de un puesto en los playoffs. Y es que los Colts perdieron los últimos siete partidos del año y se quedaron fuera de la postemporada.

Ian Rapoport, de NFL Network, enfatizó que Jones expresó antes del acuerdo que su prioridad siempre fue quedarse en Indianápolis. Después de que los New York Giants lo dejaran ir en 2024, el quarterback siente que los Colts y el coach Shane Steichen "rescataron" su carrera y le dieron la confianza para jugar su mejor fútbol.

Actualmente, Jones está enfocado en su rehabilitación. Ha dejado claro que su meta es estar listo para el kickoff de la temporada de 2026. Se le ha visto recientemente en las instalaciones del equipo usando un scooter y trabajando con los fisioterapeutas, por lo que las esperanzas de tenerlo listo para el inicio de la campaña son muy grandes.

