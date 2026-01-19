Quarterback de los Denver Broncos Bo Nix se pierde el resto de la temporada 2025/2026

Los Denver Broncos afrontarán el tramo más decisivo de la temporada sin su mariscal de campo titular. En efecto, Bo Nix quedó oficialmente descartado para el resto de los playoffs (Campeonato de Conferencia y eventual Super Boxl) tras sufrir una fractura de tobillo durante la sufrida victoria sabatina ante los Buffalo Bills en tiempo extra (33-30).

El entrenador en jefe de Denver, Sean Payton, confirmó a los medios la gravedad de la lesión del ascendente quarterback y explicó que el incidente ocurrió cerca del final de la prórroga, específicamente en la penúltima jugada del encuentro. Asimismo, un reporte de NFL Network agregó que el ex de la Universidad de Oregon será sometido a una intervención quirúrgica este martes, lo que descarta en un 100% una posible vuelta al emparrillado a corto plazo.

Nix tuvo una destacada actuación contra los Bills al completar 26 de 46 pases para 279 yardas, con tres envíos de anotación y una intercepción, previo a abandonar el campo debido a la mencionada lesión. Con la baja de su quarterback principal, Denver ahora recurrirá a Jarrett Stidham, quien iniciará frente a la escuadra de Massachusetts.

Here’s the play on which Broncos coach Sean Payton said QB Bo Nix suffered a broken bone in his ankle that will require surgery and end his season, pressing Jarrett Stidham into the lineup for next week’s AFC Championship Game. pic.twitter.com/2QvotSfmJR — Tom Pelissero (@TomPelissero) January 18, 2026

¿Cuál fue el impacto de Bo Nix para los Broncos en esta temporada?

El seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2024 fue una de las grandes revelaciones del ejercicio actual, ya que lideró a los Broncos a finalizar como el mejor equipo de la Conferencia Americana, gracias a marca de 14-3 en la fase regular. Asimismo, lanzó para 25 touchdowns con 11 intercepciones, además de aportar cinco anotaciones por la vía terrestre, consolidándose rápidamente en rol de líder de su club.

Por su parte, Stidham asumirá el reto más importante de su carrera, tras ser titular en sólo cuatro compromisos de temporada regular y nunca haberlo hecho en playoffs, pese a cosechar seis cursos en la liga.

Es que en su trayectoria en la National Football League, quien precisamente debutara con los Pats, antes de pasar a Las Vegas Raiders, registra un porcentaje de pases completos del 59.4%, con ocho touchdowns y ocho intercepciones. Su única aparición en la 2025/2026 resultó simbólica: una rodilla al suelo en la última acción de una contundente victoria sobre los Dallas Cowboys en la Semana 8.

En definitiva y sin Bo Nix, una victoria en el Campeonato de la AFC permitiría Denver regresar al Super Bowl por primera vez desde la temporada 2015/2026, cuando liderado por Peyton Manning conquistó el tercer Trofeo Lombardi en la historia de la franquicia.

