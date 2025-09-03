¿Qué es el NFL Combine?

Siempre hay grandes expectativas cada año por conocer el talento emergente, que se convertirán en las estrellas del futuro y en las bases sólidas para que los equipos puedan volver a tener tiempos de gloria. Para ello existe en el fútbol americano el NFL Combine.

Este evento, que se celebra a finales de febrero y comienzos de marco en Indianápolis, es una celebración en la que se reúnen los mejores prospectos del draft para someterse a distintas pruebas físicas, médicas y entrevistas ante sus posibles equipos.

A este "casting deportivo" asisten los gerentes generales y scouts de las 32 franquicias, quienes ya tienen estudiadas las piezas que van a observar. Esos últimos detalles a analizar son claves para el desarrollo del Draft de la NFL.

Hay pruebas que son recordadas, como el 40-yard dash, que es una carrera de esa cantidad de yardas que mide la velocidad y la explosividad de los jugadores, su aceleración y el tiempo que puedan cumplir será clave para sus esperanzas de escogencia.

El salto también es uno de los ejercicios más buscados por los cazatalentos, sobre todo el vertical, en el que pueden medir ciertos aspectos a futuro de sus jugadores.

¿Cuánto dura?

Se desarrolla en una semana completa, de lunes a domingo. Los primeros días son para exámenes médicos, mediciones de estatura y peso, entre otras cosas y luego a finales de semana son las evaluaciones en el campo de juego.

Cada jugador pasa cuatro o cinco días en el proceso de evaluación y puede ser observado por cada una de las 32 franquicias que componen la liga. Aunque muchos parecen ya estar casi cerrados, estos días son claves para determinar las posiciones del draft.

¿Dónde se realiza?

Tradicionalmente se ha utilizado el Lucas Oil Stadium de Indiana para este evento. Desde el año 1987, Indianápolis ha sido sede del mismo y ya es una tradición en la liga. Aunque han evaluado mover la sede, parece poco probable, ya que los equipos, medios de comunicación y novatos se sienten a gusto en esta sede.

¿Quiénes participan?

Cada año una cantidad aproximada de 300 jugadores universitarios reciben la invitación para participar. Son jugadores que se han declarado elegibles para ir al draft de la NFL y los equipos aprovechan esta ocasión para evaluarlos más de cerca.

Los invitados suelen ser los jugadores universitarios mejores rankeados en sus posiciones, aunque también hay equipos que quieren evaluar talento que no haya llamado tanto la atención en la NCAA, pero que vean que tienen una buena proyección a futuro.

¿Cuáles son sus componentes?

Hay diferentes pruebas a las que son sometidos los atletas. Como las 40-yards dash, que mide la aceleración y velocidad, la Bench press, que son las repeticiones de fuerza, el salto vertical y salto horizontal, las pruebas de agilidad, los ejercicios específicos por posición y las evaluaciones médicas.

Cada equipo cuenta con un plan de análisis y un equipo evaluador, para determinar y proyectar el futuro de los prospectos.

¿Por qué es importante?

Es muy importante para los equipos poder evaluar a los mejores prospectos universitarios en un mismo lugar, comparar a los mismos y utilizarlos bajo diversas condiciones similares a las que vivirán como jugadores profesionales en la NFL.

Un buen rendimiento en esta semana puede hacer que un prospecto aumente su valor y pueda escalar posiciones en el draft. Los equipos invierten millones en cada selección, por lo que es muy importante evaluar al talento en el que van a poner su dinero semanas después.

Las entrevistas también son importante, ya que conocen si el jugador tiene los mismos ideales que la organización y el cuerpo técnico del equipo.