¿De qué nacionalidad es el quarterback Fernando Mendoza, estrella del próximo Draft de la NFL?

El nombre de Fernando Mendoza empieza a sonar con fuerza en los despachos de la NFL. El mariscal de campo de 22 años se ha convertido en una de las grandes estrellas del próximo draft, gracias a un rendimiento universitario que ha despertado el interés de múltiples franquicias necesitadas de un líder ofensivo joven y con proyección.

Con talento, personalidad y una notable capacidad para leer defensas, el ahora ex quarterback de la Universidad de Indiana dará el salto definitivo a la élite del fútbol americano en Estados Unidos.

Formado en el competitivo circuito universitario, Mendoza ha demostrado cualidades que lo colocan entre los prospectos más interesantes de su generación. Su precisión en envíos intermedios y profundos, igual que su movilidad dentro del emparrillado y liderazgo en situaciones de presión lo han consolidado dentro de los atractivos talentos a seguir próximamente.

Fernando Mendoza ganó el Trofeo Heisman y recientemente el título nacional de fútbol americano universitario con Indiana | Rich Janzaruk/Herald-Times / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

¿Cómo fue su carrera universitaria?

Tras actuar para California Golden Bears a nivel colegial, Mendoza desarrolló su carrera en la prestigiosa Universidad de Indiana, con los Hoosiers, con quien se ganó la titularidad a pesar de una intensa competencia interna.

Desde su primera temporada como mariscal principal mostró madurez impropia de su edad, destacando por su capacidad para extender jugadas e inteligencia táctica.

Durante su etapa universitaria acumuló miles de yardas por pase y un elevado número de touchdowns, liderando remontadas clave y firmando actuaciones memorables ante rivales de conferencia. Su evolución año a año fue evidente, dado que mejoró su lectura de coberturas, redujo intercepciones y elevó su porcentaje de pases completos, convirtiéndose en el eje absoluto del sistema ofensivo.

Sin dudas, Mendoza cambió la mentalidad competitiva de los Hoosiers, devolviendo protagonismo a la universidad en el panorama nacional y colocándola nuevamente en el radar de los principales programas.

¿Cuál es la proyección de Fernando Mendoza en el Draft de la NFL y qué equipo puede escogerlo?

El grueso de analistas proyectan al nacido en Boston como una selección prioritaria de primera ronda en el próximo Draft de la National Football League, pues su perfil encaja con equipos que buscan construir a largo plazo alrededor de un quarterback de futuro y moldeable.

Sin embargo, ESPN cree que el talento de 22 primaveras puede ser elegido en el primer turno global, cortesía de Las Vegas Raiders, organización de la que Tom Brady es uno de sus accionistas.

De no los ser los Raiders, entidades con necesidad en la mediática posición podrían apostar fuerte por la ex joya de los Hoosiers, en especial aquellas en reconstrucción.

¿Quién es el mentor de Fernando Mendoza?

Uno de los factores clave en su desarrollo ha sido la influencia de coaches especializados en quarterbacks durante su etapa universitaria.

Bajo la tutela de Curt Cignetti, su entrenador en jefe en Indiana, Mendoza perfeccionó mecánicas de lanzamiento y lectura pre-snap. Asimismo, el oriundo de Massachusetts ha trabajado en sesiones privadas con ex profesionales que han pulido aspectos técnicos y mentales de su juego.

Igualmente y tras ganar el título nacional con Indiana el pasado mes de enero, Fernando Mendoza mencionó al antiguo quarterback de la NFL, Tim Tebow, como su referente en el emparrillado.

¿Cuál es la nacionalidad de Fernando Mendoza?

De nacionalidad estadounidense al nacer en Boston, Mendoza refleja raíces cubanas, aunado a criarse en Miami, siendo una historia de las que representan el creciente impacto de la diversidad cultural en el fútbol americano, un deporte cada vez más global que encuentra talento en perfiles procedentes, directa e indirectamente, de diversos países.

Más sobre la historía de la NFL