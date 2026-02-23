¿Quién es el jugador de los Vikings Rondale Moore que murió a los 25 años?

La NFL está de luto tras conocerse el fallecimiento de Rondale Moore a los 25 años de edad. La noticia fue dada a conocer durante el fin de semana a través de un comunicado emitido por Jeff Brohm, actual entrenador en jefe de la Universidad de Louisville y quien dirigió al ahora ex receptor abierto durante su etapa en Purdue.

De acuerdo a información otorgada por la policía de New Albany, Indiana, y reseñada en ESPN, el jugador fue hallado en un garaje con una presunta herida de bala auto infligida. Dicho fallecimiento quedó confirmado por el forense del condado de Floyd, al margen de que las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del lamentable suceso.

Brohm expresó su pesar en un mensaje cargado de emotividad. “Era un verdadero placer entrenar a Rondale Moore, el máximo competidor que no se acobardaba ante ningún desafío. Rondale tenía una ética de trabajo inigualable; era un gran compañero de equipo que salía adelante en cualquier situación. Todos queríamos a Rondale; nos encantaba su sonrisa y su espíritu competitivo, siempre buscando complacer a todos con quienes se relacionaba”.

¿Cómo era Rondale Moore en su vida privada?

Fuera del emparrillado Moore destacaba por su carácter alegre y su cercanía con compañeros y coaches. Quienes compartieron vestuario con el joven futbolista resaltaban su disciplina y compromiso tanto con el deporte como con su entorno.

A pesar de atravesar años recientes marcados por lesiones, el receptor continuaba trabajando para regresar a su mejor nivel competitivo.

De hecho, su muerte ha generado múltiples reacciones de pesar en la comunidad del fútbol americano, puesto que era apreciado por su talento y calidad humana.

¿Cómo fue la carrera universitaria de Rondale Moore?

Moore brilló a nivel universitario con los Purdue Boilermakers, consolidándose como una de las figuras más electrizantes del popular deporte estadounidense en esos niveles.

Bajo la dirección de Brohm, el nacido en Indiana destacó por su velocidad, explosividad y capacidad para cambiar el rumbo de los partidos.

De hecho, semejante desempeño en Purdue lo posicionó rápidamente como uno de los mayores prospectos ofensivos de su generación, lo que finalmente lo llevó a dar el salto al profesionalismo.

The NFL is deeply saddened by the tragic passing of Rondale Moore.



Our thoughts are with Rondale’s family, friends and teammates during this difficult time. pic.twitter.com/qFVwMxRiSM — NFL (@NFL) February 22, 2026

¿Cuáles fueron los números de Rondale Moore en la NFL?

En el Draft de la NFL 2021 fue seleccionado en la segunda ronda por los Arizona Cardinals, iniciando así su trayectoria en el elitista circuito.

Durante tres campañas con los desérticos, Moore inició 23 encuentros y registró 135 recepciones para 1.201 yardas y tres touchdowns. Asimismo, totalizó 249 yardas terrestres y una anotación en 52 acarreos.

Ya en los últimos años, las lesiones afectaron su carrera, tanto que perdió el curso de 2024 tras sufrir una dislocación de rodilla derecha cuando formaba parte de los Atlanta Falcons. Por otro lado, tuvo un paso por los Minnesota Vikings durante la temporada baja de 2025; sin embargo, una lesión en la rodilla izquierda en los duelos de exhibición truncó nuevamente su regreso.

Más contenido sobre la NFL