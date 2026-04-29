¿Quién es el quarterback latino Diego Pavia que firmaron los Ravens tras no ser tomado en el Draft de la NFL?

Los Baltimore Ravens decidieron reforzar la competencia en la posición de mariscal de campo, cortesía de la incorporación de Diego Pavia, quizás el mejor jugador universitario de 2025 entre los que no fueron seleccionado en el pasado Draft de la NFL.

Según ESPN, el acuerdo se concretó pocos días antes de que el joven pasador tuviera programada una prueba con la organización de Maryland durante el minicampamento de novatos, espacio clave para aquellos prospectos que buscan abrirse camino dentro de la liga profesional.

De ese modo, Baltimore optó por asegurar la presencia de Pavia dentro del roster para observarlo más de cerca y evitar que otros equipos pudieran adelantarse en su contratación. La intención del cuerpo técnico es evaluar al ex de la Universidad de Vanderbilt durante ese minicampamento, mismo que será el primer escenario en el que podrá demostrar sus capacidades, adaptarse al ritmo elitista y tratar de ganarse un lugar allí.

¿Cuáles fueron los números de Diego Pavia en 2025 con Vanderbilt?

El mariscal de 24 años tendrá la oportunidad de ir a la NFL tras una zafra sobresaliente en su casa de estudios, con la que se consolidó como uno de los más destacados del deporte del ovoide, el casco y las hombreras a ese nivel. Su liderazgo resultó determinante para que su universidad consiguiera un récord de 10-3, marcando una campaña histórica para el programa.

Asimismo, se convirtió en el primer finalista del Trofeo Heisman en no ser seleccionado en el draft en 12 años, a pesar de terminar en segundo lugar entre todos los jugadores dela contienda con un promedio de 334.8 yardas totales por partido, aunado a lanzar 29 pases de touchdown y anotar otros 10 mediante acarreos.

Por si fuera poco, Pavia entró en el primer equipo All-American, igual que fue designado Jugador Ofensivo del Año de la SEC y ganó el Premio Johnny Unitas Golden Arm, otorgado al mejor mariscal de campo del último año en el sistema universitario.

¿De dónde son los padres de Diego Paiva?

Uno de los aspectos que ha despertado curiosidad alrededor de Diego Pavia es su herencia latina. Aunque gran parte de su historia deportiva, y de viva, se desarrolló en Estados Unidos, el nacido en Albuquerque, New Mexico, mantiene raíces hispanas, ya que sus padres son oriundos de Paraguay, tierra en la que el fútbol convencional (soccer) reina.

Desde joven, Diego mostró afinidad por los deportes competitivos. Creció desarrollando habilidades atléticas en distintas disciplinas, pero encontró en el emparrillado un espacio ideal para explotar su movilidad, liderazgo y capacidad para improvisar jugadas.

Posteriormente, su carrera universitaria tomó impulso gracias a un estilo de juego dinámico que mezcló precisión aérea y producción terrestre.

¿Contra quién competirá Diego Pavia por un puesto en los Ravens?

Dentro de la nómina de Baltimore, el nuevo quarterback deberá competir principalmente con Joe Fagnano por la posibilidad de ocupar el tercer lugar en la profundidad de la demarcación.

Vale acotar que los Ravens cuentan con el estelar Lamar Jackson como titular indiscutido y Tyler Huntley en plan de backup con experiencia, así que la batalla por el último espacio disponible será intensa.

¿Cuál será el salario de Diego Pavia en 2026 si se queda con los Ravens?

En caso de mantenerse dentro de la plantilla activa o firmar un contrato estándar de novato, Pavia percibiría un salario cercano al mínimo establecido para novatos en la NFL, el cual, de cara al venidero ejercicio, ronda los 900 mil dólares.

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