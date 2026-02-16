¿Quiénes fueron los jugadores de la NFL que indultó el Presidente de Estados Unidos Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un indulto federal a cinco jugadores de la NFL, lo que limpia oficialmente el expediente de estos jugadores en términos judiciales, a pesar de que estos ya cumplieron sus respectivas condenas.

El presidente indultó a los a los exjugadores de la NFL Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y al fallecido Billy Cannon. Estas acciones fueron anunciadas por la "zara de los indultos" de la Casa Blanca, Alice Marie Johnson.

"Como nos recuerda el fútbol americano, la excelencia se basa en la determinación, la gracia y el coraje para resurgir. Así es nuestra nación", dijo Johnson en redes sociales. La ejecutiva agradeció a Trump por su compromiso con las segundas oportunidades de las personas.

Sin embargo, la Casa Blanca no anunció los motivos por los cuales Donald Trump indultó a estos exjugadores. Simplemente anunciaron los casos.

A continuación, repasamos cada uno de estos jugadores que reciben una segunda oportunidad legal en Estados Unidos.

1. Joe Klecko (New York Jets)

Joe Klecko fue un jugador estelar de los Jets, con una carrera intachable, con la que consiguió estar en el Salón de la Fama de la NFL. Sin embargo, fue condenado por perjurio, ya que mintió en un caso federal por fraude en los años 90. Se declaró culpable en 1993, mientras el jurado analizaba un caso de seguros. Ni siquiera este episodio legal empañó una carrera que lo tuvo dos veces All-Pro de la NFL y cuatro veces Pro Bowler. Es famoso por ser parte fundamental de la línea defensiva de los Jets, conocida como la New York Sack Exchange.

2. Nate Newton (Dallas Cowboys)

Newton levantó el trofeo del Super Bowl en tres ocasiones, pero tuvo una mancha en su carrera que todavía lamenta, a pesar del indulto presidencial que recibió del presidente Trump. En 2001 fue arrestado después de llevar consigo 175 libras de marihuana, razón por la cual cumplió una condena de 30 meses en prisión. De acuerdo con varios medios, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, fue el encargado de darle la noticia personalmente del indulto y de la limpieza de sus antecedentes.

3. Jamal Lewis (Baltimore Ravens)

Otro ex jugador que se metió en problemas fue Jamal Lewis, estrella de los Baltimore Ravens y también con un paso importante por los Cleveland Browns. El ex corredor se declaró culpable en el año 2000, por establecer una transacción de drogas utilizando su teléfono celular. Esto sucedió pocos días después de haber sido seleccionado en el Draft de la NFL. Su historial ya está limpio después de las acciones legales de la Casa Blanca. En su carrera, es miembro de un pequeño grupo de corredores con las 2,000 yardas recorridas en una sola campaña.

4. Travis Henry (Buffalo Bills/Denver Broncos)

Travis Henry pasó los mejores años de su carrera con los Bills | Imagn Images

"Cheese", como se le conocía, fue un corredor de gran impacto en la liga, por su potencia y capacidad para atrapar. Fue al Pro Bowl en 2002, su mejor temporada en la liga. Superó las mil yardas terrestres en tres oportunidades en su carrera. Pero lo que no superó fue evadir a la justicia, cuando fue condenado por conspiración para traficar cocaína entre Colorado y Montana en 2009. El presidente Trump se fijó en su caso y le fue dado el indulto.

5. Billy Cannon (Houston Oilers)

Cannon fue una estrella de los Houston Oilers, ahora Tennessee Titans. El fallecido exjugador llegó a ganar el Trofeo Heisman en su carrera, pero también tuvo una mancha grande. Fue condenado en los años 80 en un caso de falsificación de dinero tras enfrentar problemas financieros. Falleció en 2018, pero su familia recibió con gran agrado la noticia del indulto de parte de la Casa Blanca.

Más sobre la historia de la NFL