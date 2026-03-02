Sports Illustrated

El ranking de los mejores agentes libres de la NFL para la temporada 2026 por posición

Desde ofensivos hasta edge, pasando por receptores abiertos y apoyadores, habrá jugadores de primer nivel que tendrán la oportunidad de cambiar de aires o regresar a sus equipos del curso anterior
John Griswold|
Jaelan Phillips será de los mejores Edge disponibles en la agencia libre
Jaelan Phillips será de los mejores Edge disponibles en la agencia libre | Eric Hartline-Imagn Images

Con el inicio oficial de la agencia libre de la NFL el 11 de marzo, las 32 franquicias de la prestigiosa competición afinan estrategias para lanzarse por los nombres más cotizados del mercado y reforzar posiciones clave tras una temporada 2025/2026 que dejó necesidades evidentes en múltiples rosters.

Desde pilares ofensivos hasta cazamariscales, pasando por receptores abiertos, apoyadores y piezas fundamentales en todas las líneas, el período de pausa rumbo a la campaña 2026/2027 promete movimientos de alto impacto.

Pues uno de los nombres que más llama la atención es el del ala defensiva Trey Hendrickson, quien viene de un año complicado con los Cincinnati Bengals. Es cierto que las lesiones lo limitaron a apenas cuatro capturas, pero cuando estuvo en plenitud física demostró que mantiene el nivel que lo llevó a registrar 17.5 sacks en cada una de las dos justas previas, ya que su capacidad para presionar al quarterback rival lo convierte en una apuesta atractiva para cualquier retaguardia necesitada de impacto inmediato.

Al otro costado del emparrillado, Alec Pierce, aún con Indianapolis Colts. aparece dentro de las alternativa intrigantes debido a su endiablada velocidad para estirar el campo y evolución fungiendo de corredor de rutas intermedias, proyectándose como potencial objetivo principal en algún nuevo esquema.

El centro que ha estado con Baltimore Ravens desde 2022, Tyler Linderbaum, se presenta entre las piezas codiciadas gracias a su fortaleza natural, inteligencia y precisión en la protección y el bloqueo terrestre. También destaca el tackle izquierdo de Green Bay Packers, Rasheed Walker, un protector de pase de máxima eficacia, cuyo valor en la primavera podría dispararse ante la escasez de linieros confiables para el lado ciego.

Entre los apoyadores o linebackers, Davin Lloyd ha confirmado con los Jacksonville Jaguars su proyección a base de versatilidad, rapidez y gran rango, mientras que Devin Bush, tras su paso por los Cleveland Browns, resurgió de figura determinante en coberturas. A ellos se suma el esquinero, hasta ahora de Kansas City Chiefs, Jaylen Watson, sólido en la marca personal y efectivo en tareas de tackleador.

En el apartado del pass rush, Jaelan Phillips, luego de dejar a los Miami Dolphins, mostró en Philadelphia Eagles ser un interesante y confiable EDGE (cazamariscales) con margen de crecimiento, mientras que su colega de posición, Odafe Oweh, quien terminó el ejercicio con Los Angeles Chargers, logró explotar sus virtudes gracias a 7.5 capturas. Finalmente, el corredor Breece Hall brilló pese a la irregularidad de los New York Jets, confirmándose como el eje de ataque motivado a su explosividad y aporte en el juego aéreo.

La mesa está servida para una agencia libre que podría redefinir el equilibrio competitivo de la NFL no sólo en la próxima justa; también a mediano plazo.

Los 5 mejores agentes libre por posición para la temporada 2026/2027

Mariscal de campo / Quarterback

Jugador

Último equipo

Daniel Jones

Indianapolis Colts

Aaron Rodgers

Pittsburgh Steelers

Malik Willis

Green Bay Packers

Marcus Mariota

Washington Commanders

Mitchell Trubisky

Buffalo Bills

Corredor / Running back

Jugador

Último equipo

Breece Hall

New York Jets

Kenneth Walker III

Seattle Seahawks

Travis Etienne Jr.

Jacksonville Jaguars

Tyler Allgeier

Atlantra Falcons

Kenneth Gainwell

Pittsburgh Steelers

Receptor abierto / Wide receiver

Jugador

Último equipo

Alec Pierce

Indianapolis Colts

Mike Evans

Tampa Bay Buccaneers

Jauan Jennings

San Francisco 49ers

Rashid Shaheed

Seattle Seahawks

Wan'Dale Robinson

New York Giants

Ala cerrada

Jugador

Último equipo

Kyle Pitts

Atlanta Falcons

Isaiah Likely

Baltimore Ravens

David Njoku

Cleveland Browns

Travis Kelce

Kansas City Chiefs

Dallas Goedert

Philadelphia Eagles

Tackle ofensivo

Jugador

Equipo

Rasheed Walker

Green Bay Packers

Jermaine Eluemunor

New York Giants

Rob Havenstein

Los Angeles Rams

Braden Smith

Indianapolis Colts

Braxton Jones

Chicago Bears

Guardia ofensivo

Jugador

Equipo

David Edwards

Buffalo Bills

Isaac Seumalo

Pittsburgh Steelers

Joel Bitonio

Cleveland Browns

Alijah Vera-Tucker

New York Jets

Kevin Zeitler

Tennessee Titans

Centro

Jugador

Último equipo

Tyler Linderbaum

Baltimore Ravens

Connor McGovern

Buffalo Bills

Cade Mays

Carolina Panthers

Edge

Jugador

Último equipo

Trey Hendrickson

Cincinnato Bengals

Jaelan Phillips

Philaldelphia Eagles

Odafe Oweh

Los Angeles Chargers

Boye Mafe

Seattle Seahwks

Khalil Mack

Los Angeles Chargers

Tackle defensivo

Jugador

Último equipo

D.J. Reader

Detroit Lions

Calais Campbell

Arizona Cardinals

John Franklin-Myers

Denver Broncos

David Onyemata

Atlanta Falcons

DaQuan Jones

Buffalo Bills

Apoyador

Jugadores

Último equipo

Devin Lloyd

Jacksonville Jaguars

Devin Bush

Cleveland Browns

Leo Chenal

Kansas City Chiefs

Nakobe Dean

Philadelphia Eagles

Bobby Wagner

Washington Commanders

Esquinero

Jugadores

Último equipo

Jaylen Watson

Kansas City Chiefs

Alontae Taylor

New Orleans Saints

Jamel Dean

Tampa Bay Buccaneers

Riq Woolen

Seattle Seahawks

Nahshon Wright

Chicago Bears

Profundo

Jugadores

Último equipo

Jaylinn Hawkins

New England Patriots

Kamren Curl

Los Angeles Rams

Kevin Byard III

Chicago Bears

Coby Bryant

Seattle Seahawks

Bryan Cook

Kansas City Chiefs

Pateador / Kicker

Jugador

Último equipo

Nick Folk

New York Jets

Joey Slye

Tennessee Titans

Eddy Pineiro

Chicago Bears

Riley Patterson

Miami Dolphins

Daniel Carlson

Las Vegas Raiders

Despejador / Punter

Jugador

Último equipo

Braden Mann

Philadelphia Vikings

Ryan Wright

Minnesota Vikings

Jake Bailey

Miami Dolphins

Tommy Townsend

Houston Texans

Tress Way

Washington Commanders

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

